El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Real Madrid, se mostró hoy esperanzado en poder jugar con su equipo antes de que termine la temporada, al llegar a Madrid procedente de Chicago, tras ser operado de una hernia discal. "No sé exactamente", dijo Higuaín en el aeropuerto de Barajas al serle preguntado cuándo estará listo para su equipo. "Son plazos estimados los que han salido, pero lo va mandar mi cuerpo, mi recuperación. Lo importante es que estoy muy bien ahora, y mi intención es jugar antes de que acabe la temporada", señaló.

El delantero fue operado el pasado día 11 en el hospital Northwestern Memorial de Chicago por el cirujano estadounidense Richard Fessler. "Estoy contento, con esto arreglado ya se vive todo mejor", manifestó Higuaín. "Todo fue como esperamos, sigue por el buen camino, y se me ha ido todo el dolor de la pierna que no me permitía jugar, y ahora comienza la cuenta regresiva para volver".

El jugador, pieza clave del esquema del técnico portugués José Mourinho, se mostró "totalmente confiado" de que puede volver antes de los plazos previstos, "pero lo manda el cuerpo", apuntó.