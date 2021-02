Mourinho y Quique no entienden igual el arbitraje

No es bueno para el fútbol que el árbitro de un partido sea objeto de discusión después de un partido, pero quizá es todavía peor que esté señalado antes de que empiece a rodar el balón. Mateu Lahoz, de 33 años, había sido señalado por Jose Mourinho como un gran árbitro, "estilo Premier", uno que se pediría "cada domingo". Le dio la enhorabuena tras el partido ante la Real Sociedad en Anoeta, en el que su equipo arrancó un empate a uno. Y el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, presidente del Atlético, señaló en cambio en la previa que esperaba que "Mateu Lahoz haya ido al oculista" desde el derbi liguero que jugaron Real Madrid y Atlético el pasado 7 de noviembre, cuyo arbitraje tampoco dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos [Así te contamos el Real Madrid 3-1 Atlético de Madrid].

Ya en el terreno de juego, Mourinho uvo una charla cordial con él en el túnel de vestuarios en el Bernabéu, antes de comenzar el partido de ida de cuartos de final de Copa ante el Atlético, como mostró una televisión en el post-partido. Pero dos horas después, en la sala de prensa, con un 3-1 a favor en el marcador, Mourinho sacó de nuevo la lista (verbal) de agravios arbitrales, esa que no había querido mostrar tras el partido ante el Sevilla, para manifestar que su equipo fue el más perjudicado por los errores del equipo arbitral.

La polémica saltó en varios puntos más. El 0-1 marcado por Forlán fue una continuación de un posible penalti de Casillas al Kun, en el que Lahoz decidió aplicar la ley de la ventaja, sin perjuicio para los rojiblancos, ya que acabó en gol, aunque tampoco amonestó al portero. El empate de Ramos, el Atlético protestó que el defensa se apoyó en Domínguez, aunque la imagen demuestra que lo hizo ya en el aire.

Ya en la segunda parte, la jugada del gol de Cristiano Ronaldo, que supuso el 2-1 viene precedida de una clara falta de Marcelo sobre el Kun. Otros lances del juego también fueron objeto de discusión, como un control de Agüero en el que se ayudó con la mano y que casi termina en gol del Atlético, un agarrón de Xabi Alonso a un Reyes que se iba por velocidad, y que no fue sancionado pese a ocurrir delante del colegiado, y una durísima entrada de Ronaldo al tobillo de Ujfalusi, en la que el portugués vio la amarilla, aunque podría haber merecido la expulsión, porque entró tarde y con mucha dureza.

"Si alguien se tiene que quejar somos nosotros", afirmó Mourinho. "El gol del Atlético es fuera de juego del Kun y el segundo casi gol es mano. Los ayudantes se equivocaron. El árbitro es muy bueno, con una filosofía que me gusta mucho. Sólo con este arbitraje puedes tener partidos rápidos de alta intensidad. Para mí él es muy bueno, se ha equivocado pero son cosas del partido", manifestó.

Puso así el portugués la réplica mediática y lanzó su versión para la polémica minutos después de su homólogo, Quique Sánchez Flores, que también criticó detalles del arbitraje, sobre todo la falta previa al Kun en el segundo gol del Real Madrid. "Es el mismo árbitro que pitó este partido en Liga. Creo que es bueno pero me ha recordado detalles de ese día. Da sensación de penalti al Kun y que en el primer gol que encajamos también recibe falta previa".

"Siempre digo a mis jugadores que lo importante es ganar, ya sea por cuatro o por cinco. Esto es lo fundamental. El 2-1 me gustaba, pero obviamente el equipo ha intentado un poco más y hemos hecho suficiente para marcar uno más. Tuvimos la suerte de que Forlán no marcara", comentó.

En relación al partido en sí, Mourinho afirmó que los suyos jugaron mejor el primer tiempo. "Jugamos mejor el primero que el segundo, olvidando, claro está, los cinco primeros minutos que no entramos muy bien. Sabíamos que sin tener que hacer cambios dramáticos la dinámica normal sería llegar a marcar y llegar a ganar", dijo.

Sánchez Flores: "A doble partido somos supercompetitivos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores, se ha mostrado esperanzado con las posibilidades de su equipo de pasar de ronda, a pesar de haber perdido 3-1 ante el Real Madrid, y confía en que su equipo siga siendo "supercompetitivo a doble partido".

"El resultado es remontable, a doble partido somos supercompetitivos, además tenemos que recuperar jugadores. Haremos el mayor esfuerzo posible para superar el próximo jueves a nuestros rivales, aunque no podemos descuidar la liga".

Aún así, el preparador de los colchoneros ha reconocido el buen papel de sus rivales en el encuentro. "El Real Madrid me ha gustado más que el del partido de Liga. Ha jugado un fútbol muy intenso y con una capacidad asociativa brutal", apuntó Quique.

Por su parte, el entrenador también tuvo palabras para Juanfran, reciente incorporación rojiblanca y que comenzó el encuentro en el once titular. "Es un jugador que conoce al Atlético de Madrid, me conoce a mí y yo le conozco a él muy bien, por eso no ha habido ningún problema en que empezara de inicio. Además, en Osasuna estaba acostumbrado a jugar los 90 minutos cada domingo", indicó.