El jugador de la selección española y del FC Barcelona Xavi Hernández ha negado rotundamente que los jugadores que consiguieron el primer Mundial de la historia para España, el pasado verano en Sudáfrica, tengan relación alguna con el dopaje.

Xavi, apenado por la trama descubierta en la 'Operación Galgo' y que ha conmocionado al atletismo español, ha asegurado que en el mundo del fútbol no existe el dopaje y que prueba de ello son los controles que pasan "cada dos por tres".

"Para mí ha sido una pena que en el deporte español sucedan estas cosas", lamentó el internacional, quien no obstante cree en la presunción de inocencia de los imputados, entre ellos la campeona del mundo de 3.000 obstáculos Marta Domínguez.

"No hay culpable aún, pero es una pena todo esto. Desde dentro del fútbol podemos decir que no hay ningún tipo de dopaje, que ganamos el Mundial con toda la certeza de no haber dopaje". "Estamos tranquilos en este sentido, no hay problema", matizó el catalán.

Por su parte el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha afirmado que, en sus 43 años de relación con "el mundo del fútbol", no ha conocido "nada" ni ha visto "nada" que pudiera "levantar sospecha", tras unas presuntas declaraciones de Eufemiano Fuentes, detenido en relación a la 'Operación Galgo', en las que habría aludido a que esta lacra se encuentra también en el fútbol.