Holanda y Bélgica, Inglaterra y Rusia. Son las tres candidaturas a las que se enfrentan España y Portugal, contra las que deberán luchar por los votos del Comité Ejecutivo de la FIFA. Las tres han realizado sus presentaciones este jueves y han incidido, de una manera u otra, en la ilusión por conseguir el Mundial 2018. [Las presentaciones, en imágenes] [Así vivimos la jornada de la elección de la sede del Mundial 2018].

Especialmente visual ha sido la primera presentación de la mañana, la de Bélgica y Holanda, que ha destacado por la calidad y originalidad de la puesta en escena de sus vídeos. Además, ha contado con la presencia de mitos como Ruud Gullit, Johan Cruyff y Jean-Marie Pfaff. Los tres han defendido "un mundial compacto en el corazón de Europa".

En una presentación brillante y valorada por los miembros de la FIFA, muy visual, el técnico holandés Guus Hiddink viaja alrededor del mundo enseñando y conociendo el fútbol, mientras que Johan Cruyff, Ruud Gullit y Jean-Marie Pfaff aparecen jugando en el mismo equipo.

En otro 'truco', Cruyff aparece en una entrevista en 1970, prediciendo que Holanda iba a ganar la Eurocopa de 1988, capitaneados por Gullit, como así fue; y también anunciando que el Mundial de 2018 se jugaría en Bélgica y Holanda. Una divertida presentación de una candidatura que sueña con un Mundial que "podría ser un cuento maravilloso", según el belga Michel D'Hooghe, miembro del Ejecutivo de la FIFA con derecho a voto.

Gullit, presidente de la candidatura, aseguró al Ejecutivo de la FIFA que su país y Bélgica son "una elección segura". "Tenemos mucho que ofrecer. Nuestro limitado tamaño es bueno para aficionados y jugadores, somos verdes, el poder económico de nuestro país es muy elevado y queremos dejar atrás un legado", dijo.

En un nuevo efecto visual, se exhibió un vídeo con imágenes del Mundial de México'86 por el que los jugadores belgas decidieron crear una casa hogar para ayudar a los niños.

El primer ministro belga, Yves Letterme, y su homólogo holandés, Mark Rutte, expresaron en voz alta el apoyo de los gobiernos al proyecto de dos países que con "cierta reputación por tener economías sólidas", antes de que el presidente de la federación holandesa de fútbol, Michel Van Praag, respaldara en otro vídeo la iniciativa.

Joseph Blatter felicitó a la candidatura, que ofrece 12 sedes y 14 estadios, 7 de nueva construcción, por la "lección de fútbol y la magnífica presentación".

Inglaterra promete el Mundial "más espectacular de la historia"

En el tercer turno, tras la presentación de la candidatura ibérica, apareció Inglaterra, uno de los favoritos en las apuestas. Y lo hizo bien respaldado por las prominentes figuras de Beckham, David Cameron y el príncipe Guillermo. Apoyo institucional y deportivo para la candidatura de los inventores del fútbol.

David Cameron prometió "el Mundial más espectacular de la historia" a la FIFA si eligen su candidatura. Palabras refrendadas por el príncipe Guillermo, que aseguró que los ingleses son capaces "porque les encanta el fútbol, es el deporte nacional y tiene la fuerza de unir a toda la sociedad".

"Disponemos de la mejor policía del mundo, la Liga inglesa cuenta con los jugadores de mayor nivel, los estadios más prestigiosos, transportes y alojamiento de primera clase. Sabemos que queréis el Mundial más magnífico y os lo ofrecemos", destacó Cameron. Y, por cierto, entre los grandes jugadores de la Premier, el primer destacado fue Fernando Torres.

“Quiero hacer algo para que mis nietos estén orgullosos“

La inglesa fue una presentación emotiva, que tuvo su punto más intimista cuando Beckham confesó que un día antes de viajar a Suiza había muerto su abuelo, una persona fundamental en su temprana afición al fútbol. "Mi abuelo estaría hoy orgulloso de mí y yo quiero hacer algo para que mis nietos estén también orgullosos de mí dentro de unos años", dijo sobre su papel en la candidatura.

Beckham subrayó en particular la herencia que el Mundial dejaría en Inglaterra y el resto del mundo en programas sociales y de integración. "He jugado en todos los continentes y en cada ciudad he comprobado la importancia que tiene el fútbol. Si trabajamos juntos, el Mundial puede dejar beneficios que se sentirían durante varias generaciones", agregó.

Además, la presentación estuvo conducida por Eddie Afekafe, actual responsable de Integración Social del Manchester City, y que contó su experiencia personal de cómo el fútbol le cambió la vida. Desempleado durante cuatro años y sin ninguna perspectiva, se acogió al programa de la Fundación del Príncipe y encontró trabajo en el Manchester como ayudante técnico. Una historia más para ahondar en la idea del fútbol como ayuda al desarrollo y la integración, especialmente en Inglaterra.