David Villa, delantero del Barcelona, no pudo disimular su satisfacción por el contundente triunfo cosechado ante el Real Madrid en su debut en un clásico, al que como aseguró el internacional español "más no le puede pedir".

"Para ser mi primer clásico, más no puedo pedir. Estoy muy contento no sólo por el resultado, sino por la forma en que lo hemos logrado, con nuestro estilo con nuestra forma de juego", señaló Villa tras el encuentro, que finalizó con una goleada del Barça por 5-0 al Madrid.

Villa, autor de dos de los cinco goles del conjunto azulgrana, restó, pese a todo, importancia a su actuación individual ante el buen funcionamiento colectivo de los de Josep Guardiola.

"Estoy contento por haber podido aportar esos dos goles, pero si hubieran sido de otro compañero también lo estaría", concluyó el atacante barcelonista.

El capitán del FC Barcelona, Carlos Puyol, reconoció que a su equipo le salió "todo perfecto". "El resultado ha sido muy bueno en un partido espectacular. Nos ha salido todo muy bien y estamos muy contentos. Hemos jugado un partido muy completo, hemos salido muy agresivos, haciendo nuestro fútbol y todo ha salido perfecto. No esperaba una goleada, pero cuando menos te lo espera puede llegar. Estamos muy contentos y queda disfrutarlo", señaló Puyol tras el partido. El capitán azulgrana explicó que los dos equipos afrontaban "en un buen momento" el partido, acumulando unos "número espectaculares", por lo que le sorprendió el resultado, aunque no cree que sea definitivo. "Vamos a seguir así y ellos también, tienen un gran equipo y grandes jugadores", apuntó. Respecto al pique con Sergio Ramos, que le propinó un manotazo y el rifirrafe se saldó con la expulsión del andaluz en los momentos finales del partido, el azulgrana recordó que "son cosas que pasan en el fútbol", pero que "deben quedarse en el campo".

Para el internacional azulgrana, el principal motivo de orgullo no es haber conseguido endosar una 'manita' al eterno rival, "sino el juego que ha hecho equipo y las sensaciones que ha trasmitido"

Dani Alves: "No podemos ponernos techo"

"Este equipo es capaz de todo, nunca podemos podernos techo, ya que siempre podemos mejorar en alguna cosa", señaló el defens abrasileño Daniel Alves, sabedor de la importancia de la victoria. "Nos da mucha moral, pero la Liga no acaba aquí y hay que seguir con la misma humildad", añadió.



El lateral derecho no ha querido meterse en polémica cuando se le preguntó por Mourinho y Cristiano Ronaldo. "Son un gran entrenador y un gran jugador y no tengo que decirles nada, yo defiendo la camiseta del Barcelona y ya está", apuntó el brasileño.



Alves acaba contrato en junio de 2012 y tiene bastante claro que le gustaría continuar. "Tengo un año y medio de contrato y quiero disfrutar de todo lo que pueda, si Dios quiere llegaremos a un buen puerto, es mi interés y mi intención", indicó.