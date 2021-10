Petrov: "Se me pasó por la cabeza dejar pasar a Alonso"

El ruso Vitaly Petrov, piloto de Renault, aseguró que se le pasó por la cabeza dejarse adelantar por el español Fernando Alonso durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Abu Dabi. "Se me pasó por la cabeza dejarme adelantar por Alonso (Alonso criticó la actitud del ruso). Pero me acordé de la temporada 2008 cuando Vettel casi fastidió el campeonato a Hamilton", señala Petrov en una entrevista publicada hoy por el diario "Sport Express".



Petrov recordó que "a la postre, Hamiltón ganó el título, pero sólo porque otro piloto se salió de la pista y logró el número suficiente de puntos".

"Pero Vettel no le dejó pasar", recalcó.

“Fue muy importante no frenar en exceso.“

El ruso, que debutaba esta temporada en la Fórmula Uno, subrayó que el cuidado de los neumáticos fue la clave para que pudiera resistir los ataques de Alonso, que perdió el título tras quedar por detrás de Petrov en la última carrera del campeonato del mundo. "Aún podríamos haber corrido otras 20 vueltas. Comencé con blandas y las cambié por duras. Por la radio me dijeron que con esos neumáticos podría completar la carrera. Y después intenté ser muy cuidadoso. Fue muy importante no frenar en exceso", dijo.

“Para adelantar se necesitan rectas largas y curvas rápidas.“

Petrov considera que el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos no favorece los adelantamientos, ya que "para adelantar se necesitan rectas largas y curvas rápidas que se puedan tomar en tercera o cuarta". "Si hubiera habido algo así en Abu Dabi, Alonso seguro que me habría adelantado, ya que es más rápido en las rectas y habría sido más veloz en las curvas rápidas", indicó.

“Sabía que no me pasaría, si no cometía un error.“

En cualquier caso, "ataques de verdad sólo hubo uno", añadió el piloto ruso. "El resto no fueron ataques serios. Sabía que no me pasaría, si no cometía un error. Yo también sabía lo que tenía que hacer: dónde debía atacar fuerte y cuándo debía defenderme", dijo.



La prensa deportiva rusa califica hoy a Petrov como el hombre que decidió el campeonato del mundo de Fórmula Uno al contener al gran favorito a la victoria, Alonso, que sólo pudo ser séptimo.



Curiosamente, Petrov, que ha sumado 27 puntos por los 136 de su compañero, el polaco Kubica, no tiene asegurado el puesto en la escudería francesa con vistas a la próxima temporada. Al parecer, de acuerdo con la prensa, el Kremlin podría decidirse a financiar el equipo Renault para asegurar la permanencia de Petrov, dado que la ciudad balneario de Sochi (mar Negro) acogerá un Gran Premio a partir de 2014.