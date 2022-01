El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) ha reconocido estar decepcionado después de no haber conseguido su tercer título mundial, pero ha asegurado que ya está pensando en la próxima temporada y se ha reafirmado en su amor hacia la escudería del 'Cavallino Rampante'.

“Trabajar más duro para lograr la victoria.“

"No puedo esperar al viernes, cuando vuelva a Abu Dabi para probar los nuevos neumáticos Pirelli. Este es el espíritu de nuestra gente: quieren reaccionar de inmediato, trabajar más duro para lograr la victoria. Eso es lo que me ha hecho estar más enamorado de Ferrari hoy que nunca", escribe en su 'blog' de la página de Ferrari.

El asturiano reconoció que había sido "duro" despertarse esta mañana tras "la decepción de ayer". "Duele ver que estás tan cerca del objetivo y que se escape de esa forma, pero así funciona el deporte y tenemos que aceptarlo", apuntó.

“Para mí ha sido un gran año.“

Pero cree que el final de la campaña "no debe borrar todas las cosas positivas" que han logrado. "Para mí ha sido un gran año. Ha habido grandes momentos, como estar en el podio en Monza, eso estará en mi memoria, y el final amargo no va a hacer que lo olvide", añadió.

“Somos un equipo: ganamos y perdemos juntos.“

Además, no quiere buscar culpables. "No tiene sentido buscar por qué las cosas salieron mal: un Mundial que se pierde por cuatro puntos después de 19 carreras se puede haber perdido de muchas maneras, no sólo al final. Somos un equipo: ganamos y perdemos juntos. Estoy contento de estar en Ferrari, de sentir con toda la gente que trabaja aquí el orgullo que se siente al ser parte de esta familia de historia increíble", indicó.

El ovetense recalcó que son "un gran grupo" y sabe que lo van a demostrar y por ello ya están "trabajando duro en Maranello" en el coche nuevo para "intentar ser competitivos desde el inicio del año". "De hecho, los mecánicos ya están aquí en Yas Marina preparándose para una semana de tests", finalizó.