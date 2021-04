Rooney renueva con el Manchester United hasta junio de 2015

El delantero del Manchester United Wayne Rooney ha firmado un nuevo contrato con el equipo, que le ligará a Old Trafford hasta el año 2015, ha informado el club. "Rooney se queda", anunció el Manchester United a través de su página web, poniendo fin de esta manera a días de especulaciones sobre el futuro deportivo del futbolista de 24 años.



El acuerdo es consecuencia de "intensas negociaciones entre el club y los representantes del jugador y significa que para el final de su contrato Wayne habrá sido jugador del Manchester United durante 11 años", destacó el comunicado de los 'red devils'.

La nota incluyó declaraciones del entrenador, Alex Ferguson, quien reconoció que "ha sido una semana difícil", con constantes declaraciones y desmentidos sobre la marcha del jugador más emblemático del equipo de Manchester. "Le he dicho al chico que la puerta siempre está abierta y estoy encantado de que Wayne haya estado de acuerdo en quedarse", dijo.



Según Ferguson, "a veces, cuando estás en un club, puede ser difícil darse cuenta de lo grande que es y es necesario que ocurran cosas como las de los últimos días para ayudarte a entenderlo".

"Creo que Wayne entiende ahora el gran club que es el Manchester", añadió el entrenador del United, que se declaró "satisfecho de que haya aceptado el desafío de guiar a los jugadores jóvenes y ser uno de los grandes jugadores del United".



Es algo, consideró el técnico escocés, "que demuestra personalidad y fe en las cosas que defendemos".



"Estoy seguro de que todas las personas implicadas en el club apoyarán ahora a Wayne y le demostrarán el respaldo que necesita para ofrecer el juego del que sabemos que es capaz", concluyó.



El comunicado también incluyó una breve declaración del jugador.

"Estoy encantado de firmar otro acuerdo con el United. En los últimos días he hablado con el entrenador y con los propietarios y me han convencido de que este es mi lugar. Dije el miércoles que el entrenador es un genio, y son su fe y su apoyo los que me han convencido para quedarme", dijo el delantero.



El club no ofreció detalles sobre el nuevo salario que percibirá el internacional inglés.