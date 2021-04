Mourinho vuelve a contar con Pedro León

Fin al 'culebrón' de Pedro León en el Madrid. Al menos de momento. El entrenador Jose Mourinho ha convocado al extremo murciano para el partido ante el Málaga en La Rosaleda (sábado 22:00 en vivo), después de su ausencia en las convocatorias siguientes a la visita al Levante.

No es el único que regresa, puesto que Sergio Canales y Raúl Albiol se han restablecido de sus respectivas lesiones -la del central valenciano se produjo en pretemporada frente al Standard de Lieja- y también regresan a la lista.

El que se cae es Sergio Ramos, que regresó de Escocia con una elongación en el ligamento de su rodilla derecha y necesita reposo. El propio defensa lo expresó un día antes en su twitter personal, donde se autodescartaba para el partido.

Como en anteriores ocasiones, Mourinho ha avanzado el once titular, que estará formado por Iker Casillas en la portería; Arbeloa, Pepe, Carvalho y Marcelo, en defensa; Xabi Alonso, Khedira, Di María, Özil y Cristiano Ronaldo, en la media y los extremos, con Higuaín en la punta de ataque.

El resto de la convocatoria la forman los porteros Dudek y Adán, Albiol, Granero, Lass, Diarra, Canales, Pedro León, y Benzema.

Los 'príncipes de Asturias' no irán a Oviedo

El técnico portugués del Real Madrid José Mourinho aseguró de forma tajante que no concederá permiso a los internacionales españoles que dirige -Iker Casillas, Sergio Ramos, Raúl Albiol, Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso-, para acudir el próximo viernes a Oviedo a recoger el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.



El capitán de la selección española que levantó el trofeo de campeón del Mundial en Johannesburgo, Iker Casillas, no podrá recoger el Príncipe de Asturias. Mourinho no concederá permiso al tener un partido de Liga el Real Madrid el sábado 23 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu frente al Racing a las 20 horas.



La entrega del Premio Príncipe de Asturias se celebrará en Oviedo el próximo viernes 22 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Campoamor. El Real Madrid se ejercitará esa mañana y a última hora de la tarde se concentrará en el Hotel Mirasierra Suite en Madrid.

A horas de enfrentarse al Racing de Santander, Mourinho aseguró que no es negociable la ausencia de sus internacionales españoles.