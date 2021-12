José Mourinho, entrenador del Real Madrid, indicó, tras la victoria ante el Espanyol (3-0), que se marcha satisfecho por la victoria "pese a jugar en un campo de patatas" y restó importancia al arbitraje, del que dijo que no influyó en el resultado.

"En función de las circunstancias, me voy satisfecho porque no es fácil jugar en un campo de patatas. No es fácil jugar el tercer partido con sólo con dos días para recuperarse entre encuentros. No es fácil jugar contra un adversario que no tiene nada que perder. Son los partidos más fáciles para los equipos del quinto al décimo, pues llegan aquí, no tienen presión, tienen motivación y calidad", dijo.

"Si ganan -continuó-, ganan y es fantástico. Si pierden y hacen un buen partido, se van con sensaciones positivas. Si unimos campo de patatas, cansancio acumulado y equipo sin presión, a pesar de que mi equipo no ha hecho un buen partido, me voy satisfecho", añadió.

Si unimos campo de patatas, cansancio acumulado y equipo sin presión, a pesar de que mi equipo no ha hecho un buen partido, me voy satisfecho

Deliberadamente, Mourinho no prestó mucha atención a la actuación de Clos Gómez, y a las quejas de Mauricio Pochettino por sus decisiones arbitrales: "A mí me gusta más intentar hacer lo que pocos de nosotros hacemos, que es hablar de los árbitros cuando hacen un gran trabajo. En San Sebastián hablé del árbitro porque me dio placer hablar de un árbitro que hizo un gran trabajo. Hoy prefiero no hablar. No ha tenido un partido muy feliz", explicó.

"Nos quedamos con diez, igual que ellos. Han sido inocentes al hacer una falta de roja después de nuestra expulsión. Cuando se produjo el codazo el árbitro está lejos, mientras que respecto al penalti no lo puedo comentar".

El entrenador portugués destacó que el cambio de Sami Khedira fue clave: "El equipo mejoró cuando jugaron al mismo tiempo Khedira, Diarra y Xabi Alonso. Comenzamos a presionar más, recuperamos el balón con más facilidad y después Cristiano e Higuaín tuvieron más protección de sus espaldas", aseguró.

“En este estadio cada persona que compra su billete es un potencial entrenador“

Respecto a el murmullo del estadio cuando hizo el cambio, afirmó que, al igual que en Portugal, en España hay millones de entrenadores. "En este estadio cada persona que compra su billete es un potencial entrenador. El público es crítico, tiene opinión y no puedo criticarlos por tener dentro un entrenador escondido".

"El Real Madrid sólo tiene un entrenador, sólo uno puede decidir, algunas veces con intuición, pero la mayoría de las veces pensando", apuntó el luso, quien se sintió satisfecho con la entrada de Khedira porque el equipo comenzó "a controlar el partido" aunque supusiera un cambio conservador.

El técnico explicó que en el descanso había tratado de quitar presión a sus jugadores. "El público quiere velocidad y en ocasiones eso lleva a que mis jugadores pierdan el balón, pero son ellos los que tienen que decidir y eso se lo he dicho en el descanso", comentó.

Por último, destacó que prefiere no rotar jugadores hasta que el equipo esté más hecho. "Está cansado porque este equipo no es todavía un equipo, por eso no hago rotaciones. Las televisiones, que son las que deciden los partidos, hacen que el Madrid juegue miércoles contra Ajax, sábado contra Real Sociedad, martes, y finalmente tres días hasta sábado".

"Si tuviera un producto acabado haría rotaciones de cuatro o cinco jugadores, como he hecho siempre en mi vida. Lo haré con el Madrid cuando sienta que está en una fase diferente", concluyó.