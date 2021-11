José Mourinho quiso zanjar definitivamente la polémica surgida por el ofrecimiento de la Federación portuguesa del cargo de seleccionador por dos partidos que el Real Madrid desechó, y aseguró que "lo ocurrido no dejará secuelas" en la relación con su club.



"No entiendo por qué razón va a dejar secuelas. Mi relación con el Real Madrid hoy es la misma que la de hace un mes, dos o tres, y espero que siga siendo la misma en el futuro. No veo que haya motivo para tener problemas, en absoluto", manifestó.



Mourinho no desea que el tema se prolongue ni volver a ser preguntado por lo ocurrido. No quiso desvelar si consultó a sus jugadores sobre la situación que ha vivido durante la pasada semana cuando la Federación portuguesa se puso en contacto con él pero vio frenado por el Real Madrid su deseo de ser seleccionador por dos partidos.



"Es un tema terminado y no quiero hablar más. Sobre lo que hablo o no con los jugadores del Real Madrid es problema nuestro. Si algún periodista tiene una cámara escondida en el vestuario o le gusta ser informado por sms no seré yo el que hablará de esas situaciones. El vestuario es un espacio cerrado como mi casa. Lo que ahí pasa, ahí se queda. Tengo que revisarlo porque a lo mejor encuentro algún chip escondido", reconoció.



Descartada la posibilidad de ser seleccionador, Mourinho ofreció su ayuda al que sea elegido para dirigir a Portugal pero tan sólo para analizar el estado de los tres jugadores portugueses que dirige en el Real Madrid, Pepe, Carvalho y Cristiano Ronaldo.



"Como portugués estoy siempre de acuerdo y con muy buenos sentimientos con el seleccionador. Si es Paulo Bento bien. Si es otro, bien igual. Desde un punto de vista de un posible seleccionador para dos partidos está cerrado, no tiene más historia. Es un tema terminado".



"Y desde el punto de vista de un portugués que quiere que su selección vaya bien, el seleccionador tendrá siempre mi apoyo como entrenador de tres jugadores de la selección. Si necesita de mi colaboración y opinión sobre esos tres jugadores, estaré siempre abierto a esa comunicación", concluyó.

"Creo que seré otro Ferguson" El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha asegurado que al cumplir diez años desde la rúbrica con el Benfica de su primer contrato como técnico, tiene "la misma ilusión" que entonces y que cree que la mantendrá para ser "otro Ferguson" y seguir en el banquillo con 70 años. Ahora afronta un nuevo reto, en el club "más importante a nivel mundial". "Desde el punto de vista del prestigio es llegar a la luna, al 'top de top', pero no he conseguido nada todavía. Es una historia que tengo que conseguir y hasta ahora no he hecho nada", expresó Mourinho. "Son diez años que pasaron muy rápido y eso me hace pensar que los próximos diez también pasarán muy rápido. La ilusión de hoy es la misma, lo que me hace pensar que será la misma dentro de diez años y que voy a ser un otro Feguson en el sentido de que a los 70 voy a continuar con la misma ilusión en un banquillo", auguró.