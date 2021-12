Pau Gasol: "Ahora es cuando hay que ganar"

El jugador español de los Angeles Lakers Pau Gasol ha manifestado su confianza en que España será capaz de derrotar a Serbia en los cuartos de final del Mundial de Turquía, este miércoles (17.00 horas) a pesar del mal inicio de campeonato que realizó la 'Roja', aunque "ahora es cuando hay que estar bien".

“Ahora es cuando realmente hay que estar bien“

"Serbia lleva muy buen campeonato, pero es ahora cuando realmente hay que estar bien, demostrar y ganar. Yo creo que nuestro equipo tiene más experiencia, más profundidad y más calidad que Serbia", declaró el español en un comunicado emitido por laSexta.

Gasol, que acaba de llegar a Estambul, donde se encuentra la selección española, confesó que ya ha podido charlar con alguno sus amigos en la 'Roja'. "He visto a un par. Me he cruzado con Fran (Vázquez) en la calle y luego he subido a ver a Juan Carlos (Navarro) y a Marc (Gasol) un rato antes de la reunión que tenían", indicó.