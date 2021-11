"Algunos van a tener que salir del Madrid, pero yo me quedo"

El centrocampista argentino Fernando Gago aseguró que, pese a las versiones surgidas en España y publicadas en su país sobre su inminente baja en el Real Madrid, su continuidad en el equipo que dirige José Mourinho está asegurada.

"Me voy a quedar este año en el Madrid, ya hablé del asunto con Jorge Valdano y Mourinho y en ningún momento me dijeron que me querían traspasar", dijo el futbolista al diario deportivo Olé, de Buenos Aires.

"Estoy muy cómodo y tranquilo. Algunos van a tener que salir, pero yo me quedo. Lo que salió publicado en todos lados me sorprendió; yo había hablado con el técnico y con Valdano", comentó.