El fichaje de Özil, antes del miércoles

El Real Madrid tiene hasta el miércoles para cerrar el fichaje de Özil. El Werder Bremen disputa ese día un partido correspondiente a la ida de la cuarta eliminatoria de ronda previa de la Champions que da acceso a la fase de grupos, ante la Sampdoria, y que imposibilitaría que el jugador participase este año en la Champions con cualquier otro club.

El Werder Bremen espera hoy una delegación del Real Madrid para abordar una negociación de "último minuto" por el traspaso de su jugador, el internacional Mesut Özil, según el diario deportivo "Kicker", aunque las posibilidades de un acuerdo son, según los alemanes escasas. "Veo mínimas las posibilidades de un acuerdo. Pero estamos día y noche dispuestos", afirma Klaus Allofs, mánager del Werder Bremen a "Bild".

El jugador, por su parte, ya ha expresado su deseo de abandonar el Werder Bremen, con quien no se puso de acuerdo para renovar su contrato, para jugar en el Real Madrid. El jugador de origen turco acaba contrato a finales de esta campaña por lo que si el Werder decidiera conservar al jugador perdería la última ocasión que tiene de obtener beneficios con su traspaso.

A favor del Real Madrid juega, por tanto, el deseo del internacional de jugar en el Real Madrid quien ya ha declarado que jugar en un equipo como el Real Madrid es el sueño de todo jugador, al mismo tiempo que se mostró muy molesto con su club por ocultarle la oferta que realizó el club español. "Estoy orgulloso de que uno de los mejores equipos del mundo haya hecho una oferta por mí. Lo que ocurre es que a mí me dijeron que no tenían ninguna oferta y me he tenido que enterar después del Bayern-Real Madrid que hubo una propuesta. Esto me pone triste, ya se lo dije a Allofs", dijo el sábado.

Al respecto de este traspaso se refirió el viernes el director genral del Real Madrid, Jorge Valdano, que se encontraba en Alemania negociando con el Werder Bremen aprovechando que el Real Madrid jugaba en Múnich contra el Bayern y que reconoció haber presentado una oferta formal por el jugador que había sido rechazada por su club que, según Valdano, parecía interesado en mantener al jugador durante esta temporada; "La probabilidad de que se cierre el acuerdo antes del miércoles es realmente baja" sostuvo Klaus Allofs.

Pura estrategia, ya que, ambos equipos han dejado una puerta abierta a nuevas negociaciones; "Que digamos que la oferta del Madrid fuese inaceptable no significa que no estemos dispuestos a escuchar nuevas propuestas por Ozil", reconoció el mánager del Werder, Klaus Allofs.

Además, el fichaje del jugador alemán por el Real Madrid contaría con el visto bueno del entrenador que ya había manifestado su deseo de que el club le hiciera algún 'regalo' antes de empezar la temporada.

Por otro lado, la prensa alemana ya ve al jugador del Werder vistiendo la camiseta del Real Madrid. El diario Kurier am Sonntang llevaba una foto suya en portada con el siguiente titular: "El Werder ganó 0-4 en Copa y Ozil lo tiene hecho con el Real Madrid". El Bild destacó en la apertura de las páginas de deportes las declaraciones que realizó tras el partido copero. "Eligió al Madrid".

En caso de producirse su fichaje, no por nada, el jueves Jorge Valdano reconocía que "la puerta de traspasos en el Real Madrid no está sellada", Mesut özil se convertirá en el segundo alemán en la plantilla actual del Real Madrid tras la baja de Kristoph Metzelder y el alta de Sami Khedira.