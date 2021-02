Eto'o: "Nunca pensé en irme así del Barça"

El delantero camerunés del Inter de Milán Samuel Eto'o cree que el nuevo entrenador de su equipo, el español Rafael Benítez, tiene "las ideas claras" sobre lo que debe hacer y se muestra dispuesto a ayudar al técnico en todo lo que necesite porque "se lo merece".

En una entrevista que publica el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", el ex barcelonista explica que conoce a Benítez desde que tenía 17 años y admite que publicitó muy bien dentro del Inter el nombre del también español Josep Guardiola cuando su nombre sonó como posible sustituto del técnico portugués José Mourinho.

"Si ayudo a Benítez, ayudo al Inter. De cualquier modo, sí, haré lo que sea, porque Benítez se lo merece", comenta Eto'o.

"Para mí (esta temporada) será más fácil porque ahora conozco mejor a este grupo y el fútbol italiano. Pero lo importante es que sea fácil para él: Benítez tiene las ideas claras, seguro. Luego el secreto estará en la motivación del grupo, en la conexión que consiga establecer. Y todo dependerá de hasta qué punto y de qué modo el equipo hace lo que el entrenador le pide", agrega.

El camerunés explica que ha pedido al entrenador español que la próxima temporada le coloque un poco más arriba en el campo, más cerca de la portería, para así poder saciar su ansia de gol, ya que el año pasado, algo más retrasado en favor del argentino Diego Milito, tuvo que hacer un "sacrificio" por Mourinho.

"Nunca (he estado celoso de Milito), sólo contento por él y por el Inter. Cada uno tenía su papel. El suyo era el de hacer gol. El mío era el de llevarle la pelota también a él", apunta Eto'o.

Niega cualquier problema pasado con Guardiola

El futbolista asegura que nunca tuvo problemas con Guardiola en su última etapa en el Barcelona, aunque dice desconocer si el técnico español los tuvo con él. Sea como fuere, Eto'o promocionó al entrenador azulgrana entre la directiva del Inter.

"Yo también hablé de este asunto con una persona que en el Inter es muy importante: le dije que con Pep ficharía a uno de los mejores entrenadores del mundo", comenta Eto'o.

Y sobre un posible interés de Mourinho en llevarlo consigo al Real Madrid, el delantero responde con un escueto: "Esto no lo sé".

“Nunca pensé que me iría así del Barcelona“

"Hoy estoy en el Inter -apunta-. Soy amigo de los ultras del Inter, y es la única cosa que cuenta. Digo que no lo sé porque he aprendido que en el fútbol todo puede ocurrir. Por decirte que nunca, y digo nunca, habría pensado que me iría así del Barcelona".