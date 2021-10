El informe de auditoría del Barcelona, correspondiente a la temporada 2009-2010, ha determinado que la entidad azulgrana ha tenido unas pérdidas de 77,1 millones de euros.

Sin embargo, la anterior junta directiva, tuvo un beneficio neto de 11,1 millones de euros, según ha explicado el vicepresidente económico del club, Javier Faus.

La diferencia entre las cuentas no auditadas, presentadas por el anterior tesorero del club, Xavier Sala i Martín, y el informe de la consultora Deloitte establece una diferencia de 89 millones de euros, debido a la existencia de nueve salvedades o incertidumbres contables.

Por todo ello, la deuda neta, sin activo corriente, del club se sitúa en torno a los 442 millones de euros. La deuda bruta alcanza los 552 millones, con una deuda de terceros que supera los cien millones de euros.

Faus ha explicado, además, que los números presentados por la anterior junta directiva "no reflejan la imagen real" del club, pero ha descartado que el anterior equipo directivo haya "hecho trampas" contables.

"La deuda es la más alta de la historia del club, más que en 2003 (cuando llegó Joan Laporta), pero los ingresos son más importantes que entonces. En todo caso, me quedo con la foto de hoy, no con la de entonces", ha comentado Faus.

El responsable de la economía de la directiva barcelonista ha querido evitar cualquier tipo de controversia y ha preferido eludir realizar cualquier crítica a la gestión del anterior equipo directivo.

"Estos no son los números de la actual directiva, sino las cuentas auditadas recibidas por la empresa auditora. No es un informe limpio, tiene nueve salvedades, lo que técnicamente quiere decir que las cuentas a 30 de junio no reflejan la imagen fiel del club", ha dicho.

Entre los números presentados hace semanas por Sala i Martín y el informe de auditoría, las diferencias son importantes. Los ingresos de explotación se han reducido de 445,5 millones a 408,9; los gastos han aumentado de los 428,7 a los 477,9 millones.

Por ello, el resultado de explotación, que se situaba en la versión ofrecida por la anterior junta directiva en 16,8 millones de euros, ahora se cifra en 69 millones de euros y los 11,1 millones de beneficio neto en unas pérdidas de 77,1 millones de euros.

En total, la diferencia se sitúa en 89 millones de euros, lo cual demuestra la existencia de "un problema estructural" en el Barcelona en los últimos años.

"La excelencia deportiva conseguida no ha tenido un reflejo en la excelencia económica. Nos proponemos no tocar lo que funciona en el plano deportivo y conseguir la excelencia en la gestión", ha insistido Faus.