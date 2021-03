Del Bosque: "Nos hemos ganado el derecho a estar aquí"

El seleccionador español Vicente del Bosque aseguró en la rueda de prensa anterior al partido de semifinales ante Alemania que el equipo no quiere quedarse ahí, 'queremos intentar lo máximo'.

"No nos gustaría pasar a la historia como artífices de las semifinales y culpables de no llegar a la final. Vamos a intentar dar un paso adelante. Nos sentimos cómodos y felices entre los cuatro mejores, representado al buen momento del deporte español. No queremos ser solo los cuatros mejores".

Del Bosque cree que va a ser un choque equilibrado 'a priori'. "Tienen buen contra ataque, pueden replegarse y ser peligrosos. Tienen elaboracion, buena defensa, individualidades buenas. Estamos ante un partido de dos equipos fuertes y que representamos el fútbol en Europa, acompañados por Holanda. Es para sentirse contentos como estos tres equipos han llegado a estar entre los cuatro mejores".

“Alemania ha hecho una buena mezcla“

El técnico señaló que el equipo que se presenta ante Alemania no ha sufrido apenas cambios con respecto al de la final de la Eurocopa. "España no tiene grandes diferencias con la de 2008. Es verdad que la impresión que nos queda tras el Europeo es que ahora estamos un poco más irregulares, sin tanta regularidad. Cuando hay un éxito obvías lo menos bueno".

Sin embargo, cree que los germanos sí han sufrido una importante transformación. "Han afrontado una renovación con base de jugadores jóvenes. Han conservado sus valores propios con jugadores de calidad técnica. Hacen una buena mezcla".