El delantero de la selección española Fernando Torres, cuyo puesto en el once titular está siendo sometido a debate, recordó que en el equipo español "nadie tiene un puesto garantizado" y aseguró que va a "trabajar duro" para salir de inicio ante Alemania, aunque piensa "apoyar desde fuera" si Vicente del Bosque opta por dejarle en el banquillo.



"En esta selección está muy caro jugar y cualquiera puede ser titular y nadie tiene un puesto garantizado. Así que a trabajar duro durante la semana para estar en el once inicial y, si no es así, pues nada, a apoyar desde fuera y a intentar aportar lo máximo tanto dentro como fuera del campo", señaló Torres.



El delantero reconoció que está atravesando "momentos difíciles" porque no se encuentra "físicamente en el mejor momento" después de pasar por el quirófano, aunque poco a poco se va "encontrando mejor y aportando el granito de arena" a la selección.



En el plano colectivo, Torres analizó a la selección alemana, que "sigue siendo el mismo equipo competitivo, el mismo equipo que sabe competir, que sabe jugar finales, semifinales, que siempre está peleando por todo". "A eso le tienes que añadir que hay jugadores nuevos, jóvenes, que le dan muchísima calidad, otro aspecto al equipo, y que están demostrando que son el rival a batir", advirtió.



"Esperemos que nuestro fútbol se imponga y al final del partido podamos estar igual de felices que en Viena", deseó el delantero madrileño, que, pese a que no olvida los "momentos imborrables" vividos en la pasada Eurocopa, mantiene la ambición. "Esperemos que haya un día aún mejor que está por venir y para eso hay que volver a ganar a Alemania", concluyó.