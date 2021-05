Guillotina como solución al fracaso 'bleu'

La que se ha formado en Francia por culpa de la actuación de la selección de Domenech en Sudáfrica, más de uno lo arreglaría por su cuenta sacando a pasear de nuevo la recurrida guillotina francesa.



Basta con decir que mientras su selección intentaba salvar una honra ya insalvable frente a Sudáfrica, por las calles de París muchos aficionados celebraban con mucha sorna los goles de los 'bafana-bafana'. Esas bocinas reflejaban el sentimiento de un país que ha visto como su equipo se vuelve de Sudáfrica como el hazmerreír del campeonato: cero puntos, un solo gol a favor y todo eso bien aderezado de insultos, expulsiones, enfrentamientos, renuncias, etc.



Los medios del país vecino no han dudado en señalar a los 'bleus' como los "bufones", los "patéticos", los "náufragos" o "fiasco total"; entre otros adjetivos.



Los dos principales periódicos deportivos franceses, 'France Football' y 'L'Equipe', no se hubieran imaginado un Mundial que les generara más trabajo ni aún ganando Francia la copa el 11 de julio. Especialmente L'Equipe ya que su portada del pasado sábado con las palabras que Anelka reprochó al seleccionador Domenech durante el descanso del México-Francia ("Vete a tomar por culo, sucio hijo de puta"), destapó la caja de los truenos.

Tras la eliminación oficial del torneo, L'Equipe habla de una Francia "humillada y patética" que se despiden de un Mundial de manera "catastrófica" como ya sucedió en 2002 y buscan en Laurent Blanc (nombrado como el próximo seleccionador francés) la solución que haga olvidar cuanto antes a Domenech.

France Football titula como el "fin de un largo calvario", "salida por la puerta de emergencia", "el fondo del pozo" o "la muerte de los campeones del deshonor"; y apunta también que mientras que todos los jugadores regresan a París para dar la cara, Henry ha cogido su vuelo con destino Seúl y Anelka continúa desaparecido en Londres.



Para el portal deportivo 'Sport.fr', la selección gala ha sido "un cero hasta el último día" y la web 'SoFoot' utiliza el sarcasmo hasta sus límites para titular "Viva Francia".



Los otros medios no especializados, de información general como 'Le Monde', 'Le Libération' o 'Le Parisien', también se hacen obviamente eco del fracaso.



'Libération' ilustra graficamente con un gallo decapitado sobre las palabras "Game Over" y su columnista Joffrin añade: "La caída del equipo de Francia es también la quiebra del cinismo que envenena el fútbol".



'Le Parisien' pone a Domenech en el banquillo de los acusados como el máximo responsable y urge a un cambio inmediato en la federación mientras dedica a todos los 'bleus' un "Gracias y adiós".



'Le Monde' es el más duro. "Con la eliminación de Francia, el Mundial 2010 pierde a sus bufones. Los blues se van con unas orejas de burro merecidas de una competición que ha animado más fuera que dentro del terreno de juego", publica.

Los jugadores renuncian a las primas Los "bleus" renunciarán a las primas a las que tenían derecho en el Mundial de Sudáfrica tras haber sido eliminados en la primera fase sin ganar ningún partido y dejando una mala imagen, así lo anunció su capitán, Patrice Evra.



"Vamos a renunciar a todas las primas, no aceptaremos ni un céntimo", afirmó el jugador del Manchester United.



La declaración del capitán francés se produce después de que la Federación Francesa de Fútbol anunciara por la mañana que no habría primas en caso de que Francia no se clasificara para octavos de final. Señaló que el dinero será destinado a los gastos derivados de la estancia en Sudáfrica y, el resto, se repartiría entre el fútbol aficionado y profesional "a partes iguales".



La federación sin embargo no aseguró qué pasará con las primas a las que los jugadores tienen derecho en concepto de patrocinio.