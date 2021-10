El capitán de la selección inglesa, Wayne Rooney, rechazó los comentarios que aseguran que los 'pross' jugaron con miedo o ansiedad el partido del debut mundialista ante Estados Unidos (1-1) y aseguró que no está "preocupado" por su sequía goleadora.



"Ellos sólo tuvieron dos o tres ocasiones desde lejos y sólo una buena, así que no creo que tuviéramos miedo alguno, porque fuimos superiores", destacó.



"Empezamos muy bien, y merecimos ganar. Creo que en conjunto hicimos los suficiente como para vencer. Desgraciadamente no pudimos, pero estoy seguro de que el viernes sumaremos los tres puntos", añadió, convencido del triunfo ante Argelia.



Así, destaca no hay "motivo por el que estar asustados", ya que considera que son "capaces de ganar a cualquiera" y recalca que tienen "confianza en poder hacerlo bien". "Estoy seguro de que nos clasificaremos", auguró.

"Necesito jugar un poco mejor"

Por otra parte, y respecto al hecho de que no marque con los 'pross' desde septiembre, el delantero del Manchester confiesa que no está "preocupado por eso": "Tenemos jugadores que pueden marcar, pero para que podamos hacerlo bien, necesito jugar un poco mejor de lo que lo hice. No siento presión. Si no marco, seguiré trabajando hasta que lo haga".



El capitán inglés también opinó que, por ahora, los partidos no han sido "muy excitantes", algo que también achaca a que el "fútbol internacional es más difícil que hace cuatro años".

"Todos los equipos son buenos y los partidos muy igualados y nadie ha sobresalido, salvo Alemania: Me ha impresionado. Creo que Müller es un grandísimo jugador y Özil lo hizo muy bien. También me gustó la disciplina de Costa de Marfil", resumió.



Por otra parte, dejó claro que no le preocupan las críticas de Franz Beckenbauer y restó importancia al hecho de que los internacionales alemanes se vean favorecidos por tener un descanso en el parón invernal. "Me encantaría tener un descanso navideño, pero el fútbol inglés es exigente y hay que asumirlo", indicó.