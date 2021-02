Soldado, feliz por volver a su tierra valenciana

Roberto Soldado, nuevo delantero del Valencia para las cuatro próximas temporadas, señaló durante su presentación oficial que éste era el momento de dar un salto en su carrera profesional y aseguró que más para llegar a un gran club, que además es el de su tierra.

"Vengo con toda la ilusión del mundo. La única manera de agradecer el esfuerzo que han hecho para ficharme es en el campo y voy a darlo todo por este club. Para mí estar aquí es un sueño y estoy encantado de volver a mi tierra", señaló un emocionado Soldado.

El delantero, que tenía ofertas de otros clubes, aseguró que se decantó por el Valencia "porque es uno de los mejores clubes de Europa". "Era el momento de dar un salto de equipo y no hay nada mejor que estar en el equipo de mi tierra, con el que siento muy identificado", dijo.

Para el ariete valenciano el hecho de tener que suplir en el equipo a un jugador de la calidad de David Villa no supone una carga.

"Villa ha sido un gran jugador, ha demostrado mucho en este equipo, pero la gente que ha apostado por mi fichaje sabe lo que puedo dar por este equipo. Vengo ayudar con mi trabajo y goles, la clave de este Valencia va a ser el grupo y la unión, el ir todos en el mismo camino y buscando el objetivo todos a una", relató.

Soldado, que posó con la nueva camiseta del Valencia para la próxima campaña, lucirá el dorsal número 9, a pesar de que reconoció que sabe que es un número que no ha dado mucha suerte en los últimos años a los jugadores que lo han elegido.

"Desde que empecé a jugar al fútbol he tenido la suerte de llevar el 9 que es con el que más me identifico porque soy un delantero de área. En el Valencia estaba disponible y no lo dudé, aunque me han comentado que los que lo han llevado no han podido triunfar como se esperaba, pero el 9 me ha traído hasta aquí y los maleficios están para romperlos", subrayó.