Alonso: "Red Bull y McLaren están muy, muy lejos"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) se resignó con su octavo puesto en el Gran Premio de Turquía porque quería "más" en la séptima prueba del año, aunque considera que "Red Bull y McLaren-Mercedes están muy, muy lejos" respecto a las posibilidades de la escudería italiana. [Crónica]

"Espero pelear más arriba en Canadá. Nos ha sorprendido no ser demasiado competitivos tanto en Barcelona como aquí, estamos al nivel de Renault y eso no es suficiente. Para Canadá tendremos alguna mejora en el coche, un paquete especifico, pero sabemos que McLaren y Red Bull están muy, muy lejos. Tenemos que trabajar sin parar de aquí a noviembre", se resignó Alonso.

El asturiano, que partía desde la duodécima plaza, sabía que "era complicado" adelantar en la salida, en la que no pudo remontar ninguna posición. "Estamos haciendo carreras en las que no salen las cosas bien", lamentó el piloto de Ferrari, que aún así optó por extraer el lado positivo.

"Nos vienen bien estos puntos, pero queríamos más. Tampoco tenemos el coche mas rápido en estos momentos, pero aún así tengo un punto mas que Vettel, así que muy mal no lo estamos haciendo", analizó.



"Sabíamos que ésta era una carrera complicada y la salida no ha sido muy buena; no pude adelantar a nadie. Luego sí pude hacerlo en boxes", ha indicado.



También ha recordado que ha perdido una posición en la clasificación de pilotos tras pasar de la tercera a la cuarta, pero cree que está en la pugna por el título. "Aunque era tercero y ahora estoy cuarto en el Mundial, estamos ahí" (en la lucha por el Mundial), dijo el piloto asturiano, quien ha manifestado que desde hace algunas carreras el equipo no tiene fortuna.