El piloto español Fernando Alonso (Ferrari), que quedó en el duodécimo puesto en la calificación del Gran Premio de Turquía, ha manifestado que en la carrera espera remontar puestos y sumar puntos.



"Va estar difícil, pero esperamos mejorar y coger los puntos que sean posibles mañana", dijo Alonso, que también ve como un inconveniente salir desde la parte sucia de la pista, lo que cree que le puede hacer perder más posiciones en la salida.

“La parte sucia me perjudicará en la salida“



En ese sentido, ha comentado que en los entrenamientos han probado tanto por la parte sucia como la limpia de la pista y han comprobado que se puede perder una posición por el lado sucio, lo que puede ser un problema.



Respecto a la eliminación en la Q2, el piloto español dijo que "íbamos muy despacio" durante toda la jornada y que tras sufrir ya en la Q1, en la segunda parte no pudo recuperar tiempos y se quedó fuera de la ronda final por una "decimilla".

“Íbamos muy despacio durante toda la jornada“

"No se ha podio hacer más. Hemos ido más o menos igual que en los entrenamientos de esta mañana. Esta tarde (sábado) analizaremos lo que ha pasado, lo que nos ha faltado y mañana (domingo) en carrera trataremos de hacerlo mejor", indicó.



Sin embargo, Alonso no cree que la falta de rendimiento de su monoplaza en la sesión se haya debido a la diferente temperatura en el asfalto registrada con respecto a la del viernes, con quince grados menos en la sesión de calificación.



“No se puede hacer un drama por no tener un buen resultado

“

"No creo que -la temperatura- haya afectado. De hecho, en la vuelta que me he salido fuera de trayectoria en la última curva hacía peores tiempos que en la anterior. No ha sido un problema particular.y con 2 o 3 décimas de diferencia puedes ser quinto o duodécimo", ha comentado.Además, Alonso ha afirmado que no le preocupa demasiado lo que ha sucedido en la calificación. "No se puede hacer un drama cada vez que no hago la pole o no gano una carrera. Con todo lo mal que lo estamos haciendo, estamos terceros en el campeonato. Veremos mañana lo que pasa", ha agregado.Reconoció que durante todo el gran premio el coche se ha ido de la parte trasera con los neumáticos blandos y que con los duros ha ido "más cómodo", por lo que cree que lo mejor será poner en carrera los compuestos más duros "lo antes posible".