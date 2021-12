La razón me dice que los proyectos necesitan continuidad. La razón demuestra que las cifras de Pelegrini en Liga son difícilmente rebatibles. Las estadísticas seguramente le hubieran renovado. La razón nos dice que Manuel Pellegrini se ha comportado como un señor. No se le puede reprochar prácticamente nada. La razón, en definitiva, según mi humilde opinión, se llamaba Pelegrini. El entrenador además es un tipo racional. Por eso la razón pedía la continuidad del chileno.

En cierta ocasión escuché a Eduardo Punset explicar que a menudo en nuestras vidas acertamos más cuando tomamos decisiones basadas en corazonadas, en sensaciones "irracionales". Y la corazonada, quizá viendo un Barcelona-Inter, hizo pensar a Florentino Pérez que Mourinho podía ser la solución a sus problemas. La corazonada me hizo pensar a mí que el portugués puede quitarse, amparado en jugadores talentosos, la etiqueta de entrenador de fútbol picapiedra.

Es verdad que las corazonadas, consultar a Madrid 2016, a veces fallan, pero en otras ocasiones aceleran el viaje a las soluciones. El portugués encarna valores del madridismo como sacrificio, esfuerzo o victoria. En las aulas del Colegio Real Madrid impartirán a D.José asignaturas como: "El fútbol también puede ser bonito de ver" "Atacar no es malo de suyo" o "Manual de Buenas Maneras en banquillos y salas de prensa". En días como hoy, la búsqueda de la excelencia deportiva pasa a un segundo plano en el club de Concha Espina. Todo importa un poco menos. Hoy sólo queda una obsesión, se llama sed de victoria.

Tras la charla de 25 minutos con Jorge Valdano me quedo con varias cosas. Primero, ha insistido mucho en que Mourinho es un entrenador con mucha personalidad y autoridad. Sospecho que quizá el club echó en falta alguna de esas características en el vestuario. Segundo, Valdano cree que la presentación del nuevo Míster tendrá lugar el martes próximo. Tercero, la descripción de una escena. Después de meses sin hablarse, Florentino y Manuel conversan durante 45 minutos en un tono cordial, respetuoso y amigable. Si el rescindido fuera Mourinho me costaría imaginar esa misma escena. Cuarto, una sentencia: Higuain se queda, eso no lo decide Mourinho, ya lo decidió el club. Y quinto, un descarte, Florentino no tirará la toalla si la solución portuguesa no es tal.

Intuyo que Valdano hoy contestó con el libro de la razón. Había apoyado mucho la opción chilena, antes y después, y quizá todavía piense que Pellegrini pudiera haber hecho algo grande. Pero esto, así de claro lo digo, son sensaciones, impresiones, probablemente equivocadas. Lo más bonito del fútbol es que todos, sin ser ser científicos o profesores, elaboramos teorías y tú que estás leyendo esto, estés de acuerdo o en contra, seguro que también tienes la tuya, y lo que es mejor, quizá sea la buena.