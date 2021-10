- Ficha técnica:



86 - Regal Barcelona (13+19+28+26): Ricky Rubio (6), Navarro (-), Grimau (11), Morris (3), Lorbek (4) -cinco inicial-, Fran Vázquez (6), Barton (6), Basile (15), Sada (7), Trias (6), Ndong (12) y Rabaseda (10).



55 - Bizkaia Bilbao Basket (11+18+16+10): Paco Vázquez (3), Salgado (2), Mumbrú (16), Banic (8), Hervelle (2) -cinco inicial-, Warren (8), Moiso (14), Seibutis (-), Markota (-), Blums (-) y Uriz (2).



Árbitros: García Ortiz, Perea y Zafra. Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la 33ª jornada de Liga de la ACB (adelantado debido a que el Barcelona participará entre el 7 y el 9 de mayo en la final a cuatro de la Euroliga, en París), disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 3.452 espectadores.

El líder de la ACB, el Regal Barcelona, impuso su jerarquía frente al entusiasmo del Bizkaia Bilbao Basket, en el partido adelantado de la jornada 33, en buena medida gracias a la inspiración desde el perímetro de sus lanzadores y especialmente de Gianluca Basile, autor de 15 puntos, todos desde la línea de 6,25.

Un total de 36 puntos exteriores logró el Barcelona -con cinco jugadores anotando al menos un triple- por seis del Bilbao, factor diferencial entre ambos equipos, curiosamente el día en el que Navarro se quedó sin anotar. El conjunto azulgrana, líder matemático de la primera fase de la Liga, sesteó al principio, pero acabó superando sin problemas a un Bilbao que deberá apurar sus opciones de jugar el 'play-off'.



El marcador final reflejó una brecha que no fue tal en el parqué del Palau: apretó los dientes y resistió el Bilbao Basket, pegajoso y solidario, capaz de comprometer la victoria del Barça hasta el ecuador del tercer cuarto. Apareció entonces Basile, de vuelta al equipo tras su lesión, clavó tres triples consecutivos y el conjunto de Katsikaris comenzó a desvanecerse.



Había arrancado con solvencia el Bilbao, sostenido en un correcto juego exterior y, sobre todo, en el poderío bajo los aros de Moiso y en la capacidad anotadora de Mumbrú. El pívot francés aprovechó las indecisiones del juego interior del Barça para machacar el aro azulgrana, pero sus 12 puntos acabaron siendo insuficientes.



Frente a la envergadura de Moiso y las penetraciones de Mumbrú, el Barcelona encontró una respuesta sorprendente. Su técnico, Xavi Pascual, hizo jugar al joven Xavi Rabaseda, sustituto de Pete Mickeal, ausente por unas molestias en los isquiotibiales.



Con diez puntos en el segundo cuarto (dos triples incluidos), Rabaseda mantuvo al Barça en el partido para alcanzar el descanso con una mínima ventaja (32-29). Navarro, en cambio, no tuvo su día: en 14 minutos de juego no anotó ni un punto.