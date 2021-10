El capitán del Real Madrid Raúl González afirmó que su intención es seguir jugando al fútbol y que a sus 32 años no piensa en la retirada, si bien dejó una puerta entreabierta a su salida del club blanco la próxima campaña.

Raúl fue el protagonista hoy en Madrid de la presentación publicitaria de un nuevo sistema de entrenamiento personal que ha lanzado la empresa Adidas.

"De momento no me voy a retirar. Espero que sí pueda cumplir mi año de contrato, pero veremos lo que pasa al final de temporada. Yo, sobre todo, quiero seguir jugando al fútbol", afirmó cuando fue cuestionado por su futuro.

Ante las insistentes preguntas sobre si seguiría en el Real Madrid, el capitán blanco, que esta campaña ha sido suplente en la mayoría de los partidos, reiteró que lo quiere es seguir jugando al fútbol.

La Liga, en su opinión, está más cerca para el Real Madrid que la semana pasada, en referencia a que sólo le separa un punto del Barcelona. "No dependemos de nosotros mismos, pero ahora es más factible. No podemos fallar, aunque si logramos las cinco victorias y el Barcelona tropieza ¿Por qué no?.", añadió.

Raúl confesó que no conoce a Jose Mourinho, pero sí alabó el encuentro que el Inter le ganó 3-1 al Barcelona en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

"Si hay un equipo que puede remontar es el Barça, pero el Inter está por delante, supo cómo jugarle y le hizo que no se sintiera cómodo. Fue un buen partido", explicó.

En cuanto al entrenador chileno Manuel Pellegrini, Raúl comentó que la plantilla tiene confianza en él y se mostró confiado en que con su dirección van a ganar la Liga. "Desde luego, vamos a lucharla".