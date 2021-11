El atacante portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tiene claro que "sí hay Liga" y que, "personalmente", confía en ganarla y cree que todos los aficionados "tienen que saber que es posible".

"Hay liga, estamos en una situación mejor que la de la semana pasada, a un punto, y no hay nada imposible", aseguró, durante la presentación de una bebida para deportistas.Por eso, cree que "todos los aficionados del Madrid tienen que saber que la liga es posible". "Yo personalmente confío en ganarla", recalcó.

En otro orden de cosas, y en referencia a su compatriota José Mourinho, técnico del Inter de Milán que anoche se impuso 3-1 al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la 'Champions League', aseguró que él cree que su entrenador, Manuel Pellegrini, merece "respeto".

"Me gustan las personas con mentalidad ganadora, pero estoy muy ilusionado y contento con el trabajo de Pellegrini. Lo está haciendo muy bien y nos está ayudando mucho. Hablar de los demás entrenadores no me compete, hay que tener respeto por Pellegrini", sentenció, en referencia a los rumores que sitúan al técnico luso como posible entrenador del club blanco.