Guardiola: "Ojalá podamos llevar a Iniesta a la final de Madrid"

"Ojalá podamos llevarlo a la final de Madrid", ha comentado el técnico del Barcelona, Josep Guardiola, sobre Andrés Iniesta, quien se ha lesionado en el entrenamiento de este martes y que podría perderse lo que resta de temporada.

Los médicos han pronosticado al centrocampista azulgrana que tardará al menos un mes en recuperarse de la rotura en el bíceps femoral de su pierna derecha, la misma lesión que sufrió el pasado 28 de marzo en Mallorca, pero más grave, pues entonces sólo estuvo diez días apartado de los terrenos de juego.

El Mundial de Sudáfrica en principio no peligra, pero el centrocampista albaceteño dice prácticamente adiós a la Liga y llegaría muy justo a la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el Bernabéu el próximo 22 de mayo.

El Barça estará allí si elimina al Inter de Milán en semifinales y Guardiola espera que el del pasado sábado no sea el último partido que Andrés Iniesta dispute esta temporada.

Guardiola dice que lo de Iniesta no se entiende: "No he visto un profesional como Andrés. Se alimenta bien, hace las siestas, duerme bien, trabaja mañana y tarde, vive la profesión como pocos. No se merece lo que le ha pasado. Está teniendo muy mala suerte".

Ha sido en una jugada fortuita, en un ejercicio de centros y remates en el que ha llegado justo a un balón. Guardiola insiste en que el jugador había hecho "una calentamiento perfecto" y que lo suyo no tiene explicación.

La lesión ha dejado "muy tocados" tanto al jugador como al resto de sus compañeros, "porque Andrés es jugador muy querido en el vestuario", ha explicado Guardiola.

Sin embargo, el técnico azulgrana ha destacado que Iniesta es "muy fuerte" y que "volverá a ser el Andrés de siempre" una vez supere este nuevo contratiempo. "Ha de recuperar la sonrisa y ponerse a trabajar mañana mismo, porque hay un Mundial de por medio", ha recordado.