El Barça, ganador en cuatro de sus últimas siete visitas al Bernabéu, parece haber superado su tendencia a viajar derrotado a Chamartín, según ha dicho hoy Xavi Hernández, que ha celebrado el 0-2 del sábado recordando que su equipo ha abandonado "el miedo para ir a por la victoria".

Por primera vez en la historia, el Barcelona encadenó dos victorias consecutivas en el campo del Real Madrid. "Todo depende del entrenador que tengas, Guardiola ha sido valiente y con él siempre hemos ido al ataque. La diferencia es que Pep se lo ha creído. Antes íbamos al Bernabéu con miedo, a no perder, y ahora vamos a ganar, intentando aplicar siempre nuestro patrón de juego".

"Doblemente satisfecho" por haber ganado al Real Madrid "con gente de la casa", Xavi ha destacado "el mérito de ganar en el Bernabéu siendo superiores a un equipo que ha hecho un gran esfuerzo económico", aunque ha admitido que la ventaja del Barça "es escasa".

Tres puntos por delante del Real Madrid, el equipo azulgrana prefiere mantener la prudencia. "Aún no hemos hecho nada, no nos sentimos campeones. Nos quedan siete finales y sabemos que no podemos fallar porque el Madrid no bajará los brazos ni va a tirar la toalla".