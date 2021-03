Messi: "Hemos ganado un partido, no la Liga"

Lionel Messi, delantero del Barcelona, indicó que su equipo, pese a ganar con solvencia en el estadio Santiago Bernabéu, no ha ganado la Liga, ya que, a su juicio, sólo ha conseguido vencer en un partido.

El jugador argentino, autor de uno de los goles de la victoria azulgrana, destacó que todavía "quedan muchos puntos por disputar", y señaló que los futbolistas del Barcelona no entran en el debate de si ganar en el Bernabéu significaba ganar el título.

"No entramos en el debate de si ganar aquí era conseguir el título o no. No hemos entrado en eso. Sólo decir que hoy hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido en un partido trabado. Ellos no han creado casi peligro", comentó en la zona mixta.

Dani Alves, defensa brasileño del Barcelona, afirmó que la derrota que ha infringido su equipo al Real Madrid puede afectar a la moral del conjunto blanco de cara a conseguir el título de Liga.

Para el lateral derecho brasileño, el encuentro fue "difícil" porque todos los "clásicos" lo son, y aseguró que el conjunto azulgrana estuvo "a la altura de las circunstancias".

"Hemos marcado nuestras oportunidades y tenemos que estar muy contentos. Para la moral del contrario, ganar aquí les afecta. Estos partidos no son fáciles. El Barcelona, si juega como le gusta es difícil que perdamos. El equipo ha estado muy cómodo, nunca hemos visto peligrar el resultado y hemos estado muy a gusto", finalizó.