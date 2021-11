La victoria del FC Barcelona por 0-2 al Real Madrid en el 'gran clásico' del Bernabéu deja la Liga prácticamente en bandeja para el equipo de Pep Guardiola, que con 80 puntos en su haber se coloca líder, a falta de siete jornadas por disputar.

La carga optimismo que supone ganar este partido es innegable para el Barça, pero como ya es costumbre, el equipo se toma con cautela esta victoria.

Guardiola: "¿Campeón? No me planteo esto. Hemos venido al campo del líder, que había hecho quince de quince. Ha sido un partido muy serio y estamos muy contentos, con mucha tranquilidad, queda un mundo, 21 puntos".