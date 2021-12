Messina: "Nos hemos deprimido al inicio una vez más"

Ettore Messina, entrenador del Real Madrid, no dudó en señalar el mal inicio de partido de sus jugadores ante el Barcelona al afirmar que "nos hemos deprimido al inicio una vez más". "Si empiezas aceptando 25 puntos del rival en el primer cuarto, el partido queda marcado. Hemos llegado un segundo tarde en ataque y en defensa durante la primera mitad y eso nos ha costado el partido", declaró Messina.

"La salida en el tercer cuarto, sin embargo, me ha gustado, hemos salido con ganas y reaccionado. Espero que nuestra afición nos dé una oportunidad más y nos apoye el jueves como lo ha hecho hoy. Nuestro objetivo en estas 48 horas hasta el cuarto partido debe ser recuperarnos y dar lo mejor de nosotros mismos", añadió.

Respecto a la poca presencia en pista de jugadores como Kaukenas, que salió en el quinteto inicial y apenas jugó 4 minutos y Lavrinovic, que no llegó a los cinco, Messina fue explícito. "No me ha parecido su actuación en línea con el nivel del partido y por eso apenas han jugado", finalizó el entrenador del Real Madrid.