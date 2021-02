Granero: "No pensamos ni en Messi ni en el Barça"

El Madrid sigue siendo líder de la Liga por dos goles de ventaja sobre el FC Barcelona, pero todas las portadas del lunes se dirigen al eterno rival y a su indiscutible estrella, Leo Messi. Para Esteban Granero, centrocampista del Real Madrid, quita hierro a los quilates que adornan al argentino y dice que los blancos no piensan "ni en él ni en el Barcelona" sino en sus próximos rivales, también rivales próximos, el Getafe y el Atlético.

El jugador del Real Madrid dijo que Messi "es un futbolista muy desequilibrante, que esta haciendo grandes actuaciones, marcando diferencias y eso hay que reconocerlo".

"No me importa en este momento, me importa el partido del Getafe. No estamos pensando ni en Messi ni en el Barcelona porque no hay tiempo para perder en esas cosas", dijo.

Y añadió sobre este tema: "No hay que tener miedo a casi nada y menos a un futbolista cuando en el campo juegan once y el Real Madrid tiene a los mejores futbolistas. Lleva unos partidos a gran nivel, demostrando que es uno de los mejores. No le tengo que calificar de ninguna forma y menos de otro planeta. No nos preocupamos de otros rivales. Es un gran jugador", concluyó Granero.

Preguntado sobre el futuro partido frente al Barcelona, Granero rehusó hablar del mismo aunque reconoció que "va a ser un partido importante y, quedando pocas jornadas partidos puede ser decisivo".

"Creo que cometeríamos un error si solo pensáramos en ese partido", insistió. "Antes tenemos un partido difícil, siempre cuesta ganar al Getafe. Hay que ir partido a partido, y la Liga se va a ganar en los once partidos que quedan, tanto fuera como dentro".

“Lo he sufrido desde el otro lado. El Getafe se motiva mucho contra los equipos grandes“

Sobre el Getafe, Granero afirmó que se trata de "un campo difícil, bastante frío y en el que a veces cuesta entrar en el partido a los equipos rivales".

"Lo he sufrido desde el otro lado. El Getafe se motiva mucho contra los equipos grandes, en su campo es muy agresivo y más con el Real Madrid. Este partido se vivía con un ambiente especial", comentó.