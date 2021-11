COSTA DE MARFIL, la esperanza africana

JUGADORES SELECCIONADOS -Porteros: Boubacar Barry (Lokeren), Aristides Zogbo (Maccabi Netanya), Daniel Yeboah (ASEC Abidjan). -Defensas: Souleymane Bamba (Hibernian), Arthur Boka (VfB Stuttgart), Guy Demel (Hamburgo SV), Emmanuel Eboue (Arsenal), Steve Gohouri (Wigan Athletic), Siaka Tiene (Valenciennes), Kolo Toure (Manchester City), Benjamin Brou Angoua (Valenciennes). -Centrocampistas: Jean-Jacques Gosso Gosso (Mónaco), Abdelkader Keita (Galatasaray), Emmanuel Kone (International Curtea Arges), Gervais Yao Kouassi (Lille), Christian Koffi Ndri Romaric (Sevilla), Cheik Ismael Tiote (Twente Enschede), Yaya Toure (FC Barcelona), Didier Zokora (Sevilla). -Delanteros: Aruna Dindane (Lekhwiya), Seydou Doumbia (Young Boys Berne), Salomon Kalou y Didier Drogba (Chelsea). Once ideal: Boubacar Barry; Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Abdoulaye Meite, Arthur Boca; Yaya Touré, Didier Zokora, Saka Tiené, Guy Demel; Kader Keita, Drogba. Mejor participación: Nunca han pasado de primera ronda Seleccionador: Vahid Halilhodzic Ránking FIFA: 27º Máximo goleador: Drogba (6 ) Federación Marfileña de Fútbol

Sólo un equipo con tan poca trayectoria internacional había sido capaz de crear tantas expectativas en cada edición mundialista. Costa de Marfil, "Los Elefantes" ha logrado juntar una generación dorada en torno a Didier Drogba, convirtiéndolo en uno de los equipos más temibles del mundo.

Y todo esto a pesar de que la única vez que jugaron un Mundial no pasaron de la primera fase. Fue hace cuatro años, en Alemania, y cayeron en el grupo de la muerte con Argentina, Holanda y Serbia.

Este año no va a ser más fácil, porque se las tendrán que ver, de inicio, con Brasil, Portugal y Corea del Norte. Aún así, antes de conocer a sus rivales, Didí Drogba ya avisaba que ellos no van a salir asustados en ningún partido. "No sabemos quiénes serán nuestros rivales en 2010, pero no nos preocupan. Ellos son quienes deben tener cuidado con nosotros. No vamos a pasar todo el tiempo pensando en ellos".

Al margen de la principal característica de casi todos los equipos africanos, la resistencia física, Costa de Marfil hace gala de un trabajado orden táctico.

No es el típico equipo africano que sólo tiene piernas para correr, sino que además de esa tremenda potencia física se basan en un esquema de juego que les hace ser uno de los rivales más temidos.

Muchos de sus jugadores -Drogba, Kalou, Eboué, Zokora, Touré, etc.- disputan las grandes ligas europeas, lo que les hace mucho más competitivos.

Drogba Es la gran estrella del equipo, el capitán de los elefantes. El vendaval que desencadena la ofensiva marfileña. Se ha ganado un nombre en el fútbol mundial gracias a sus fantásticas actuaciones en el Chelsea de Abramovich. Rápido. Potente. Gran cabeceador. Buena pegada. Batallador. Drogba es letal en el área contraria. Pero, por suerte para Eriksson, es sólo es la punta del iceberg de Los Elefantes. Los hermanos Touré -Kolo en el Manchester City y Yayá en el Barça-, Eboué en el Arsenal, los polivantes Romaric y Zokora en el Sevilla o el delantero del Olympique de Marsella Bakary Koné, entre otros, completan un equipo que no renuncia a nada bajo la dirección del bosnio Valil Halilhodzic.

Cómo llegan No han perdido ningún partido de su fase de clasificación, aunque tampoco han tenido ningún rival de envergadura. Botswana, Burkina Faso, Madagascar... Los Elefantes sumaron ocho victorias y cuatro empates con una diferencia de goles a favor abrumadora. Pero en el primer test serio previo al mundial, la Copa Africana de Naciones, cayeron eliminados en cuartos de final por Argelia en un final vibrante. A pesar de este fracaso, porque partían como uno de los favoritos, no renuncian a ser la gran alternativa en el Mundial de Sudáfrica. Es la selección que más expectativas ha generado entre la afición africana, que quiere ver cómo uno de los suyos consigue pasar de la ronda de cuartos, donde hasta ahora sólo han llegado Nigeria y Ghana. Ese varapalo en Angola ha creado muchos interrogantes sobre sus posibilidades, pero su afición no va a dejar de animarles. Y los jugadores intentarán acordarse de los que no pueden estar en Sudáfrica 00.54 min Al menos 22 personas mueren en una avalancha humana en Costa de Marfil durante el partido de la selección marfileña contra Malawi (30/03/2009).

Si se cruzan con España Habrá dos diferencias básicas. El juego aéreo y la potencia física. El estilo de unos y otros no tiene nada que ver. La contundencia africana y su velocidad al contragolpe, contra la clase y la técnica española. La 'Roja' ha disputado un amistoso contra Costa de Marfil, previo al Mundial de Alemania, todavía con Luis Aragonés, y vencieron por 3-2. Aún así, será un rival difícil para cualquiera, porque los marfileños pueden ser ese equipo temible del que se lleva hablando durante varios años, pero que todavía no ha llegado.