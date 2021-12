Capello estudia qué hacer con su 'capitán infiel'

El seleccionador de Inglaterra, Fabio Capello, no tiene prisa por decidir sobre el futuro del capitán John Terry, centro de una polémica por su relación con una ex novia de Wayne Bridge, compañero de Selección y ex compañero de equipo en el Chelsea.



La semana pasada un juez británico permitió divulgar la relación extramarital del capitán del equipo de fútbol de Inglaterra con Vanessa Perroncel tras calificar de injustificado un requerimiento judicial anterior que impedía a la prensa toda mención del caso.

"No estamos apurados. Vamos a reunir al equipo el mes próximo, antes del partido frente a Egipto. Entonces vamos a tener la oportunidad de observar a los jugadores y la dinámica entre ellos", señaló a la BBC una fuente de la Federación de Fútbol inglesa.

El entrenador, actulamente en Suiza recuperándose de una operación de rodilla, regresa al Reino Unido el próximo jueves y tratará la situación del capitán inglés con su ayudante, Franco Baldini.



Los jugadores de la selección inglesa se reunirán el próximo día 28 a fin de prepararse para el partido amistoso con Egipto (campeón de la Copa Africana de Naciones) en Wembley el 3 de marzo.

Terry, un capitán con una escandalosa vida privada

La vida privada de un deportista no debería centrar la atención de los medios de comunicación, siempre y cuando no trascienda y afecte a su rendimiento deportivo. En este caso concreto, algunos cuestionan que el engaño de Terry a un propio compañero de la Selección puede influir negativamente en el equipo inglés.



El viceministro de Deportes, Gerry Sutcliffe, ha indicado que quiere mantener conversaciones con la Federación de Fútbol sobre si Terry es la persona ideal para ser capitán inglés. "Si se prueban estas denuncias, esto cuestiona su desempeño como capitán de Inglaterra", señaló Sutcliffe.



Ésta no es la única vez que la vida privada del capitán sale a la palestra. El futbolista está marcado por haber sido un niño de suburbio con una infancia difícil y una familia con pocos escrúpulos.



El 28 de marzo de 2009 detuvieron a su madre y a su suegra por robar ropa por valor de 850 euros en un centro de Londres de Marks & Spencer. No deja de ser paradójico que 'pillen' sustrayendo ropa en una gran superfície a la madre de un futbolista multimillonario.

Siete meses más tarde, el padre del futbolista volvía a sonrojarlo al aparecer vendiendo droga. 'News of the World' publicó un reportaje en el que un redactor llegaba a comprar varias 'papelinas' de cocaína al padre de Terry en un 'pub' de Londres.



En diciembre, el mismo periódico sensacionalista, News of the World', publicó que el jugador cobraba 11.000 euros por organizar visitas guiadas al centro de entrenamiento. El club lo negó y defendió al capitán.