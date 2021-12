Robinho regresa al Santos brasileño

Robinho jugará cedido hasta agosto en el Santos brasileño, que asumirá la ficha del delantero, según ha confirmado el Manchester City a través de su web oficial. De esta manera, el club brasileño Santos se hará cargo del contrato del atacante internacional, en el que va incluido su salario, hasta el próximo 4 de agosto, fecha de la conclusión del acuerdo entre ambas entidades que comienza de forma inmediata.



"El club puede confirmar que ha llegado a un acuerdo con el Santos para que Robinho se una ellos por seis meses, con efecto inmediato, y hasta el 4 de agosto", anunció el City, confirmando que la entidad sudamericana "asumirá todos los términos contractuales del futbolista, incluidos sueldo y bonus".



El delantero ya había mostrado en los últimos días su deseo de marcharse a su país para gozar de más minutos de juego para asegurarse la presencia en la selección en el próximo Mundial de Sudáfrica.



El Santos brasileño, desde donde lo fichó el Real Madrid en 2005, era su prioridad y el entrenador del City, Roberto Mancini, no ha puesto reparos en su marcha: "Robinho es de los que necesita jugar con regularidad. Le deseamos lo mejor en esta cesión".



Robinho, que llegó al club de la 'Premier League' en el verano de 2008 después de pedir pública e insistentemente dejar el Real Madrid, estuvo inmerso en multitud de rumores durante el mercado invernal e incluso se habló de su posible llegada al FC Barcelona o su marcha a la Serie A. El Manchester City pagó 42 millones de euros por hacerse con los servicios del brasileño.



El futbolista, que aterrizó con honores de 'crack' al City junto al nuevo dueño, Sheikh Mansour bin Zayed, no ha podido cumplir con sus expectativas y la posibilidad de no estar en la lista de Dunga para la cita del próximo verano le hizo inclinarse por pedir su salida.

Y es que no era ningún secreto que Robson de Souza, Robinho, quería dejar el club de la Premier, en el que ha ido perdiendo presencia y en el que nunca se le ha visto realmente cómodo en 18 meses turbulentos. Mancini manifestó que comprendía al jugador pero dejó claro, también, que sólo habría acuerdo si éste convenía a la directiva inglesa.