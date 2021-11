Madrid - Joventut, plato fuerte de la Copa

El sorteo de la Copa del Rey de baloncesto (18-21 de febrero) deparó como los dos duelos estelares de cuartos de final el Real Madrid - DKV Joventut y el derbi vasco entre el Caja Laboral y el Bizkaia Bilbao Basket.

El Regal Barcelona se medirá en cuartos de final al Cajasol Sevilla, mientras que el enfrentamiento restante es el que empareja a Power Electronics Valencia con el Asefa Estudiantes. Entre los ganadores de estos dos cuartos se decidirá un puesto en la final.

Mientras, el que lo tiene más complicado para revalidar su título es el Caja Laboral, puesto que de pasar a las semifinales se las verá con el ganador del cruce entre Madrid y Joventut.

"Era el rival que menos queríamos", reconocío el representante del Real Madrid, el ex jugador Alberto Herreros. Sin embargo, tuvo que rectificar amistosamente sus palabras cuando su ex compañero de selección Rafa Jofresa le contradijo: "Pues nosotros era el que queríamos"", dijo provocando las risas del público. "Son buena gente", añadió Herreros. "Espero que nos recuerden no por ser buena gente sino porque les ganamos", le replicó Jofresa.

La ceremonia del sorteo en el Museo Guggenheim de Bilbao, conducida por la presentadora de TVE, Anne Igartiburu, deparó cruces interesantes de declaraciones gracias a las reacciones 'en caliente' de los representantes de los equipos.

Como el 'pique' amistoso entre Cajasol y Barça cuando Raúl Pérez retó a su homólogo culé, Joan Creus, a un partido de baja puntuación: "Nuestra estrategia es defensa, defensa, defensa". Creus replicó que el Barça es "el primer ataque y la primera defensa, creo que podemos compensarlo".

Conscientes de que lo tienen más complicado que el resto, los jugadores del Bizkaia Bilbao Basket, penúltimo en la clasificación, confían en el factor cancha para superar su enfrentamiento contra el Caja Laboral. "Estamos en fase de recuperación y tenemos el apoyo de nuestra gente, declaró el jugador Pedja Savovic.

El acto estuvo presidido por el máximo dirigente de la ACB, Eduardo Portela, secundado por el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el diputado general de Vizcaia, José Luis Bilbao. Para el sorteo se contó con la colaboración como 'manos inocentes' de la campeona de Europa de bodyboard, Eunate Agirre, la campeona de España de judo, Yahaira Agirre, junto a los jugadores del Athletic de Bilbao Aitor Ocio y Fernando Llorente.