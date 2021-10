Ros Casares y Perfumerías Avenida, las finalistas

El Perfumerías Avenida de Salamanca se convirtió en el primer finalista de la Copa de la Reina de baloncesto, disputada en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, tras vencer (53-90) al Rivas Ecópolis, en un flojo partido de las madrileñas en el que la internacional española Alba Torrens lideró la victoria salmantina.



El cuadro que dirige Javier Fort no hizo gala de los méritos cosechados en la liga y en ningún momento opusieron resistencia alguna frente al Perfumerías, que se deshizo del Rivas en un partido más cómodo de lo esperado. A pesar de que se esperaba un partido muy igualado, las de Jordi Fernández no dieron opciones a su rival, que no hizo gala del rigor defensivo que le ha caracterizado esta temporada.



Torrens, con 21 puntos, fue la figura del partido junto con la pívot Sancho Lyttle, mejor jugadora en la pasada edición de la Copa, que dominó la zona con 16 y 11 rebotes. Sorprendidas por el eléctrico comienzo de las salmantinas, las madrileñas fueron a remolque todo el partido y no supieron leer el ataque del Perfumerías Avenida, que disfrutó de numerosos lanzamientos libres de marca desde la línea de tres puntos.



Aunque Fort intentó variar la estrategia defensiva para cortar la 'sangría' de puntos, lo cierto es que los cambios sólo llevaron a desajustes defensivos y en ningún momento pudieron entorpecer los ataques del equipo de Jordi Fernández. Además, la baja de Tamara Abalde en las filas del Rivas Ecópolis mermó su fortaleza dentro de la zona, que fue territorio de Lyttle.



Con todo, en las visitantes sólo se salvó la actuación de Langhorne, que se mantuvo en su nivel habitual con catorce puntos, pero el resto de jugadoras anduvieron muy por debajo de su nivel. Además, el nerviosismo de las madrileñas se tradujo en un total de doce pérdidas, que dilapidaron cualquier opción de remontar el partido.



De esta manera, Perfumerías Avenida se 'venga' de la derrota en liga frente a Rivas y ya espera rival en la final, que saldrá del partido que disputarán las actuales campeones, Ros Casares, frente al Mann Filter Zaragoza (20.00 horas), los anfitriones, que esperan dar la sorpresa frente a las valencianas. No obstante, el vencedor del partido se las verá contra las salmantinas, que llegan con la moral por las nubes tras arrasar a Rivas Ecópolis.

El Ros Casares vence 75-52 a las anfitrionas El Ciudad Ros Casares de Valencia frustró el sueño de las anfitrionas del Mann Filter Zaragoza y cumplió los pronósticos para vencer por 75-52 y clasificarse para la final de la Copa de la Reina, en la que será el rival del Perfumerías Avenida, que previamente se deshizo del Rivas Ecópolis por 90-53.



El cuadro valenciano, dominador del baloncesto español en los últimos tiempos, no tuvo excesivos problemas para salir airoso de la semifinal y tras pasar por el descanso con una ventaja de dieciseis puntos (45-29) firmó sin apuros su presencia en una nueva final.