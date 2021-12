Briatore eufórico: "Una victoria por KO"

El ex patrón de Renault Flavio Briatore, rehabilitado por el Tribunal de Gran Instancia de París tras su exclusión de por vida de la Fórmula Uno, aseguró que se ha apuntado "una victoria por KO" frente al ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) Max Mosley.



"Cuando la FIA decidió excluirme, se me cayó el mundo encima", cuenta Briatore en una entrevista publicada hoy en "Le Parisien",donde dice que necesita "un poco de tiempo" para "digerir este asunto" y que, cuando nazca su hijo en dos meses, pensará si regresa o no a los circuitos.



Ahora la FIA, dice Briatore, debe "salir de un sistema desacreditado" y para ello confía en el nuevo presidente de la Federación, el ex patrón de Ferrari Jean Todt, al que conoce hace más de quince años.



Mosley tenía "poder absoluto sobre la FIA y sobre sus miembros", explica Briatore, quien asegura que su enfrentamiento con el británico se remonta a 1994, cuando la Federación decidió excluir a Benetton, el equipo que dirigía entonces, y a su piloto Michael Schumacher del Gran Premio de Bélgica en un año en el que el alemán se proclamaría Campeón del Mundo, por delante de Damon Hill.



"Mi exclusión -de por vida- tenía lógica, pero era aberrante", asegura Briatore.



Positiva también es la vuelta del heptacampeón Schumacher, lo mejor que podía pasarle a la Fórmula Uno "después de semanas de publicidad negativa", explica el italiano, quien considera que la espantada de grandes constructores de la Fórmula Uno es "consecuencia directa de la gestión de Mosley".



La FIA le sancionó al considerarle el urdidor del accidente de su piloto Nelson Piquet durante el Gran Premio de Singapur de 2008.



La justicia francesa anuló la exclusión de por vida dictada contra Briatore al considerar que fue dictada a partir de un testimonio anónimo del que el director deportivo no pudo defenderse

Briatore se plantea emprender acciones legales contra la familia Piquet El italiano Flavio Briatore ha anunciado su intención de emprender medidas legales contra la familia Piquet después de que la justicia ordinaria francesa levantara la sanción de por vida que le había impuesto la FIA por su implicación en el amaño del Gran Premio de Singapur en 2008.



El transalpino aseguró que ya había pensando en demandar a Nelson Piquet Jr y a su padre cuando estalló el caso, pero la sanción de la FIA se lo impidió. Sin embargo, ahora vuelve a reconsiderarlo. "Es muy probable (que inicie una demanda). El mal que se me ha hecho no se olvida en un día", aseguró en declaraciones a la 'Gazzetta dello Sport'.



Briatore reiteró que la sanción había sido una consecuencia de sus disputas personales con el entonces presidente de la FIA Max Mosley. "Fue un caso de venganza de Mosley, que siempre ha dirigido la FIA y el Consejo Mundial como si fueran de su propiedad privada. Me dijo que yo no tenía nada que hacer en este asunto. Y llegó el veredicto. Era innoble después de 18 años en F1", apuntó.



Pero el ex patrón de Fernando Alonso desveló más secretos de su mala relación con Mosley. "Primero me hizo perder títulos, primero con 'Schumi', después con Alonso, y después me destrozó con esta historia", indicó.



Por otra parte, espera tener una mejor relación con la FIA ahora que la preside Jean Todt. "Conozco a Jean hace años y puedo apostar por su honestidad", indicó.



Además, Briatore duda que la FIA vaya a presentar una apelación a la decisión del tribunal francés, que calificó como "irregular" la sanción de por vida al italiano. "Yo no lo haría después de un veredicto de ese tipo", comentó.