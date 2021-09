El piloto español Fernando Alonso (Renault) quiso recordar a Flavio Briatore e hizo responsable en parte a su ex patrón del "éxito" cosechado en el Gran Premio de Singapur, en una carrera en la que el bicampeón del mundo alcanzó el podio por primera vez en la temporada "El resultado es fantástico para nosotros. El equipo ha hecho un trabajo enorme y han sido los grandes partícipes de este resultado. Después de lo que ha sucedido desde Monza a este momento han sido momentos muy difíciles para el equipo. Sé queestá en su casa viendo la carrera y", explicó un Alonso visiblemente agotado tras más de horas dando giros al circuito urbano de Singapur.El español analizó la primera vuelta, cuando llegó a ir tercero para acabar cediendo hasta la sexta posición. ". Lo cierto es que estuve mal en esa batalla porque me salí demasiado de la trazada, perdí mi posición y encima dejé pasar a Glock, que ha acabado delante mía. Pero de ninguna forma me puedo quejar, porque estamos en el podio", comentó el piloto."Gracias a todo equipo por el esfuerzo que han hecho toda la temporada. Sé que han trabajado más tiempo del que deben y al final han llegado los resultados. A veces salen las cosas bien y otras peor. Este fin de semana, que quizá era de los que menos opciones hemos tenido, lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecho", concluyó.