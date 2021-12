Alonso logra su primer podio de la temporada

El piloto español Fernando Alonso (Renault) alcanzó un podio 14 carreras después de su última presencia en los puestos de honor en el Gran Premio de Singapur, en una prueba dominada por el inglés Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), que salió desde la 'pole position' y que en ningún momento vio peligrar su triunfo.



El vigente campeón del mundo cuajó una carrera sólida y sin errores que le permitió alcanzar la undécima victoria en su palmarés en la Fórmula 1. El británico no paso apuros en una salida que tuvo como grandes perjudicados a los Red Bull de Sebastian Vettel -salía segundo- y Mark Webber -cuarto-, que se vieron sobrepasados por Nico Rosberg (Williams) y Fernando Alonso (Renault), que alcanzó la tercera posición en la curva tres.



Sin embargo, el poderío exhibido por el asturiano en los primeros metros se vio limitado por el talento de Vettel que sacó de la trazada al bicampeón y permitió a su compañero Webber y a Timo Glock (Toyota) retrasar al español hasta la sexta posición en la primera vuelta.



Los errores de los rivales de Alonso por el podio comenzaron a catapultar al español a plazas más delanteras. Webber se salió de pista y justo antes del primer repostaje Adrian Sutil (Force India) golpeó con su monoplaza a Nick Heidfeld (BMW-Sauber), que 41 carreras después abandonaba una carrera. Este accidente provocó la salida del 'safety-car' en un momento delicado.



La suerte se alió con Fernando Alonso, puesto que no había repostado, pero mantuvo su posición por estar muy cerca del 'pit-lane' y continuó en la quinta posición. Otro rival del bicampeón por el podio, Nico Rosberg, se saltó acortó su salida del 'pit lane' y fue sancionado con un 'drive through' que le relegó hasta la decimocuarta posición, lugar en el que luchó con el español Jaime Alguersuari.



Un error de Vettel aúpa a Alonso al podio



Con Hamilton y Vettel en plena lucha por el triunfo y Glock y Alonso por el tercer puesto del cajón, Vettel cometió un error de principiante al sobrepasar el límite de velocidad en su segundo repostaje y ser sancionado con un 'drive through'.



Alonso, que hasta entonces se había mantenido a cinco segundos de Glock, se veía dentro del podio por el error de Vettel. Hamilton también bajó el pistón y la carrera se estabilizó antes del segundo repostaje del español, que vio amenazada su posición al alargar su parada más de la cuenta, justo en el momento en que Webber se estrellaba sin consecuencias -no salió el 'safety-car'- para el español.



Para quien sí tuvo un efecto inmediato fue para el equipo Toro Rosso, que ante los problemas de frenada de su hermano mayor Red Bull decidió detener a Alguersuari y a Buemi, a tan sólo de 13 vueltas del final. El joven catalán había protagonizado un incidente de inexperto al haberse llevado puesta la manguera de gasolina en su primer repostaje.



Las últimas vueltas estuvieron marcadas por la tensión de la posibilidad de cualquier accidente por el gran desgaste físico de los corredores y por la degradación de las ruedas blandas. El líder del mundial, Jenson Button (BrawnGP), fue el que peor lo paso, ya que sus frenos perdiendo casi todo su eficacia, obligándole a ralentizar su marcha en la quinta posición de la carrera.



De todas maneras, el británico dio paso de gigante para sumar su primer mundial, ya que su gran rival y compañero, el brasileño Rubens Barrichello, terminó en sexto lugar.



La carrera no sufrió mayores sobresaltos y Fernando Alonso sumó su 53 podio en la Fórmula 1, a lo que hay que añadir la vuelta rápida de carrera lograda a seis giros del final. Hamilton sube en la clasificación de pilotos y se sitúa en la sexta posición del Mundial. En el lado negativo, Kimi Raikkonen rompió una racha de cuatro podios consecutivos al finalizar en la décima posición.