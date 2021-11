Arranca el Barça 2010 sin Messi ni Márquez

El Barcelona concluyó las vacaciones de Navidad y se ha entrenado por primera en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, bajo la lluvia y sin el argentino Lionel Messi ni del mexicano Rafael Márquez, aún de fiesta.



Tampoco ha participado en la sesión el marfileño Touré Yaya, que está a disposición de su selección para jugar la Copa de África, así como los lesionados Jeffrén y Seydou Keita, ambos en el gimnasio realizando una sesión de recuperación. El Barcelona ha sido el último equipo de la Liga en incorporarse a los entrenamientos después de las vacaciones.



Finalmente, Messi y Márquez han aceptado el permiso que les ha concedido el técnico Pep Guardiola hasta el día 2 de enero y continúan de vacaciones, no así los brasileños Maxwell y Alves y el argentino Gabriel Milito, quienes ya han trabajado con sus compañeros, a pesar de disponer de idéntica propuesta.



Junto a los quince jugadores con los que ha podido contar Guardiola el primer día, a excepción del lesionado Iniesta, que ha realizado un trabajo en el campo pero al margen del grupo, la primera plantilla azulgrana ha contado con cuatro jugadores del filial: Víctor Vázquez, el mexicano Jonathan dos Santos, el israelí Gai Assulin y Thiago Alcántara.



El Barcelona está preparando el partido que jugará el sábado en el Camp Nou contra el Villarreal (20:00 horas), para el cual es más que probable que ya no pueda contar con Messi ni con Márquez, a no ser que ambos regresaran unos días antes.



El equipo de Pep Guardiola, ganador de seis Copas en el 2009, regresará mañana al campo de entrenamiento a las 11:00 horas, igual que el jueves, mientras que el primer día del año también se entrenará pero a las 19:00 horas.