Estudiantes sueña con una final ante el Barça

Plantilla: 1 Roberto FERNANDEZ (PAR)

2 Leandro DESABATO

3 Christian CELLAY

5 Matias SANCHEZ

6 Agustin ALAYES

7 Juan SALGUEIRO (URU)

8 Enzo PEREZ

10 Marcelo CARRUSCA

11 Juan VERON

12 Cesar TABORDA

13 Juan Manuel DIAZ (URU)

16 German RE

17 Mauro BOSELLI

18 Maxi NUNEZ

20 Leandro GONZALEZ

21 Faustino ROJO

22 Rodrigo BRANA

23 Leandro BENITEZ

25 Damian ALBIL

26 Juan HUERTA

27 Jeronimo NEUMANN

30 Clemente RODRIGUEZ

Entrenador: Alejandro Sabella

El argentino Estudiantes, campeón de la Copa Libertadores de América, llegará este miércoles a Abu Dhabi con la ilusión de enfrentarse en la final del Mundial de Clubes con el Barcelona de Lionel Messi y revalidar antiguas glorias.

El equipo de la ciudad de La Plata (50 kilómetros al sur de Buenos Aires), considerado en la actualidad uno de los más sólidos y experimentados del fútbol de su país, debutará en las semifinales del torneo frente al ganador del encuentro de la primera fase entre el TP Mazembe, del Congo, y el Pohang Steelers, de Corea del Sur.

Su figura y uno de los fijos del seleccionador Diego Maradona para el Mundial 2010, el centrocampista Juan Sebastián Verón, afirmó que "esta posibilidad es el sueño de cada futbolista, sobre todo cuando uno está tan identificado con el club en el que le toca jugar".

Verón, hincha desde su niñez del Estudiantes, equipo con el que su padre, Juan Ramón Verón fue campeón tres veces de la Copa Libertadores y una de la Intercontinental entre 1968 y 1970, indicó que el Barcelona "tiene una ventaja obvia" para la consecución de la Copa en los Emiratos Árabes Unidos.

"Pero la ilusión de conquistar un título a lo grande no me la quita nadie. No hay que olvidar que el Boca Juniors y el Vélez Sarsfield (campeones de la Intercontinental) hicieron historia contra el Real Madrid (en el año 2000) y el Milán (1994), dos equipos muy poderosos", comentó.

El Estudiantes se proclamó campeón de la Libertadores -con lo cual se clasificó al Mundial de Clubes- a mediados de julio pasado en la final frente al Cruzeiro brasileño, al igualar a cero en casa e imponerse por 1-2 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, 39 años después de haber conseguido su anterior título continental.

En el segundo de esos partidos finales fue Verón el jugador clave, protagonista de las jugadas previas a los goles marcados por Gastón Fernández (actualmente en el Tigres mexicano) y Mauro Boselli, su goleador en las dos últimas temporadas.

"Verón es el jugador más preponderante de Estudiantes desde la fundación del club", afirmó el entrenador Alejandro Sabella, iniciado como futbolista en el River Plate y proclamado campeón argentino como media punta del equipo estudiantil que dirigía Carlos Bilardo en 1982.

En el tramo decisivo de aquella competición, el Estudiantes contó en sus filas con el central Rolando Schiavi, cedido para esa ocasión por el Newell's Old Boys, y jugó sus últimos partidos en el equipo el portero Mariano Andújar, traspasado al Catania italiano.

La baja más dolorosa para la afición es la del goleador José Luis Calderón, que colgó las botas hace dos semanas a los 39 años.

Rubén Filipas, presidente del club, ha dicho que "el valor agregado que tiene el Estudiantes es que buena parte de sus jugadores son hinchas del equipo, lo cual contagia al resto".

El dirigente indicó que "no se puede pensar en el Barcelona antes de disputar las semifinales", aunque admitió que es "un sueño" la posibilidad de disputar el título con el conjunto azulgrana.

"El Barça tiene cosas diferentes al resto de los equipos del mundo, pero el Estudiantes también es un gran equipo y creo que va a ser un partido, si nos toca jugar con ellos, muy interesante desde todo punto de vista", indicó.

Pendientes de las lesiones sufridas por algunos jugadores en los últimos partidos de la Liga local, el equipo que se perfila para el debut el próximo día 15 es éste: Damián Albil; Clemente Rodríguez, Cristian Cellay, Leandro Desábato, Germán Ré; Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Juan Verón, Leandro Benítez; Juan Manuel Salgueiro y Mauro Boselli.