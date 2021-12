Mazembe, el clásico africano es el gran desconocido

Plantilla: 1 Muteba KIDIABA

3 Kilitcho KASUSULA

4 Miala NKULUKUTA

5 Mukinayi TSHANI

6 A Mukok KANDA

7 Mianga NDONGA

8 Mabi MPUTU

10 Given SINGULUMA

11 Mulota KABANGU

12 Bawaka MABELE

13 Mbenza BEDI

15 Dioko KALUYITUKA

16 Mbomboko NGOYI

17 Lufuluabo KAYEMBE

18 Luyeye MVETE

20 Kazembe MIHAYO

21 Aime BAKULA

23 Sita MILANDU (CGO)

24 Amia EKANGA (CMR)

27 Ngandu KASONGO

28 Kanyimbo TSHIZEU

30 Basisila LUSADISU

Entrenador: Diego Garzitto (FRA/ITA)

Con la tenacidad de los pioneros, de este modo, afrontará el Mazembe Englebert, el primer equipo del África subsahariana que participará en el Mundial de Clubes, su concurso en un torneo, en el que los congoleños sueñan con superar los cuartos de final ante el Pohang Steelers coreano.

Y es que si algo ha distinguido al equipo congoleño desde su fundación en el año 1939 por monjes benedictinos es su determinación para afrontar retos hasta entonces inimaginables para el resto de equipos del continente africano.

De hecho, el Mazembe fue el primer equipo en ganar en dos ocasiones consecutivas, en los años 1967 y 1968, la Liga de Campeones africana, una competición en la que repitió final en los años 1969 y 1970.

Un formidable equipo que sirvió para que la selección de la República Democrática del Congo, entonces Zaire, se convirtiese en la primera nación del África negra que participó en una Copa del Mundo, la celebrada en Alemania en 1974.

El equipo congoleño cerró su participación mundialista con tres derrotas y sin anotar ni un sólo gol a favor, pero supuso el inicio de un camino que los equipos africanos sueñan con culminar con éxito el próximo verano en Sudáfrica, en el primer Mundial que se celebrará en el continente africano.

Un sueño como el del Mazembe, que tras reverdecer el pasado año viejos laureles con la conquista de la Liga de Campeones africana al imponerse en la gran final al Heartland nigeriano, tras remontar el 2-1 adverso de la ida con un gol en propia meta Víctor Ezuruike en un abarrotado estadio de Lubumbashi.

No obstante, el conjunto del franco-italiano Diego Garzitto no se caracteriza por sus problemas con el gol, especialmente fuera de casa, como demuestra el hecho de que el Mazembe cerrara su participación en la máxima competición de clubes africana con un total de once tantos en los siete encuentros que disputó a domicilio.

Una faceta en la que destaca Tresor Mabi Mputu, un veloz delantero, al que no pocos califican como el nuevo Samuel Eto'o y al que ya se vincula con algunos equipos de la Premier League inglesa, entre ellos el Arsenal del Arsene Wenger, todo un especialista en descubrir futuras estrellas.

Aunque tampoco hay que olvidar a su compañero en el ataque Guy Basisila Lusadisu, que también suele actuar en la media punta, o los centrocampistas Mulota "Patou" Kabangu y Alain Kaluyituka Dioko, un potente mediocampista no exento de gol.

Sin embargo, la clave del éxito de los "cuervos" como señala el técnico Diego Garzitto está el "trabajo duro" y es que parece que el Mazembe, no olvida sus raíces benedictinas y apostado por cambiar la regla del "ora et labora" por la del "sueña y trabaja".