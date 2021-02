Victoria en el derbi con el as en la manga de 'Ibra'

El Barcelona se llevó la victoria en el Camp Nou ante el Real Madrid (1-0) [Así lo hemos contado] gracias al gol de Ibrahimovic, que entró en la segunda parte y decidió el clásico con un habilidoso tanto de volea.

A los de Guardiola les costó dominar el balón como hacen habitualmente y sufrieron el juego vertical y a la 'contra' del Madrid, que puso en aprietos a Valdés por mediación de Kaká y Ronaldo. Sin embargo, los azulgranas fueron mejores en la segunda parte y consiguieron llevarse una sufrida victoria que los vuelve a colocar líderes en la Liga, a dos puntos del equipo de Pellegrini.

En la primera parte el Madrid tuvo las ocasiones y el Barcelona sufrió para dominar el balón. Cada equipo intentó imponer su estilo. El Barça el de toque, presionando fuerte arriba y trenzando jugadas con pases rápidos. Sin embargo, el Madrid era más efectivo al contrataque, lanzando ataques verticales mediante Ronaldo, Kaká e Higuaín.

En el minuto 19 Ronaldo tuvo una gran ocasión. Marcelo sirvió magistralmente de tacón para Kaká que galopó hacia el área y centró a Ronaldo. El portugués remató solo a puerta, pero Valdés despejó el balón con los pies.



Los de Pep sufrieron por los arreones del Madrid. Marcelo desperdició otra clara ocasión tras recibir dentro del área un buen pase de Kaká. El brasileño, impreciso durante el partido, se entretuvo demasiado.



El Barça la tocaba menos de lo habitual y sólo la conexión Xavi-Iniesta permitía a los de Pep inquietar a Casillas. Alves no encontraba su sitio en la banda derecha y Henry caía una y otra vez en fuera de juego, por la línea defensiva muy adelantaba que presentaba el Madrid.

Ibrahimovic entra y marca, pero Busquets deja al Barça con diez

En la segunda parte el Barcelona tomó la iniciativa y las tornas cambiaron. Guardiola jugó su as en la manga y dio entrada a Ibrahimovic en el minuto 51. El sueco, que no entró en el once por sus molestias en los isquiotibiales, fue decisivo.



A los cuatro minutos de entrar, el ariete azulgrana empalmó a la perfección un balón colgado por Alves y batió a Casillas. El guardameta no pudo hacer nada ante el zurdazo del sueco.

Sin tiempo para regodearse con el gol, el Barcelona recibía un jarro de agua fría al sufrir la expulsión de Busquets. El canterano, que ya tenía una tarjeta amarilla, cometió un error infantil al tocar con la mano el balón. El Barça se quedaba con diez y el Madrid se frotaba las manos, viendo la posibilidad de remontar.



Ronaldo, aprovechando el desconcierto azulgrana por su inferioridad, se internó en el área en el minuto 61 y recortó a Gerard Piqué, que cometió una posible obstrucción sobre el delantero, aunque Undiano Mallenco no señaló nada.

Higuaín también intentó desbordar minutos después por la izquierda. Sin embargo, Puyol, infalible en el corte y un auténtico seguro en la defensa, desbarataba su avance.



Pellegrini, aduciendo problemas físicos del portugués, sustituyó a Ronaldo por Benzemá en el minuto 66. Cabizbajo, Cristiano aceptaba la decisión de su técnico, que dejaba a los blancos sin una de sus puntas de lanza. El entrenador también daría entrada a Raúl (m. 73), incapaz de crear peligro ante el diezmado equipo azulgrana.

El Barça no se amilanó. Guardiola sacó a Touré por Keita para refrescar su centro del campo y el equipo no se vino atrás. Los azulgranas, tras rechazar varias ocasiones de Benzemá, que no concretó los balones que recogió en el área, aún tendrían la última gran ocasión del partido. Corría el minuto 88 cuando Casillas, en aparición divina, rechazaba un remate a bocajarro de Messi, que recogía en el centro del área un preciso pase de Alves.



No hubo tiempo para mucho más. Apenas una justa expulsión de Lass por doble amonestación (m. 90) y la sensación de que el Barça ganó un trabado partido gracias a la aparición de su delantero sueco, que Guardiola sacó de su chistera para que marcara su octava diana en lo que va de Liga.