Pellegrini: "No hemos jugado ni bien ni mal"

El entrenador del Real Madrid, el chileno Manuel Pellegrini, reconoció que su equipo se "refugia en el marcador" cuando logra el primer gol y señaló que ante el Racing no jugó "ni bien ni mal".

"Tenemos que mejorar el fútbol que hacemos. En el Santiago Bernabéu hemos tenido marcadores más amplios jugando peor. No tuvimos momentos tan buenos como en otros partidos ni tan malos como en otros. No creo que la diferencia entre el Racing y nosotros haya sido solo de un gol. El Racing no llegó ni una vez. No jugamos ni bien ni mal", resumió el preparador del Real Madrid.

"Siempre es un riesgo llegar al final con un gol de ventaja, pero tuvimos ocasiones de hacer más tantos. Dos palos y otras oportunidades. Hubiera sido más suelto el partido con un tanto más", reconoció Pellegrini, que asumió que el equipo sufre un bajón cuando marca el primer tanto tras comenzar bien los partidos.

"Retenemos más el balón. No nos refugiamos. No hemos dado la iniciativa al rival. Sí veo que cuando hacemos gol nos amparamos en el marcador. Hicimos treinta minutos muy buenos y luego intentamos asegurar. Iremos corrigiendo esto pero nunca damos la iniciativa al rival", dijo el técnico chileno.