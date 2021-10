El delantero Thierry Henry, autor de una mano que propició el gol de Francia que le clasificó para el Mundial de 2010 en detrimento de Irlanda, se mostró partidario de repetir el partido.

"Naturalmente no estoy contento por la forma en que el equipo ganó. Lo lamento mucho por Irlanda, se merecen estar en Suráfrica", aseguró el futbolista francés en un comunicado enviado a un canal de televisión británico..

"No puedo hacer más admitir que el balón tocó mi mano antes de marcar el gol. No soy un tramposo y nunca lo he sido", se defiende el francés, para quien el gesto no es sino "una reacción institiva a un balón que llegaba extremandamente rápido".

"Por supuesto que la solución más justa sería repetir el partido", subrayó, "pero eso está fuera de mi control. Poco puedo yo hacer fuera de admitir que el balón estuvo en contacto con mi mano antes del gol, y lo siento mucho por los irlandeses".

Las declaraciones de Henry se producen horas después de que la FIFA rechazara la petición de las autoridades irlandesas para repetir el encuentro del pasado miércoles.

La mano de Henry en el minuto 103 del partido permitió a su compañero William Gallas marcar el gol del empate frente a Irlanda, lo que supuso la clasificación de los galos para el Mundial de Sudáfrica.