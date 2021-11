Un gol de Anelka para un triste resultado

Francia consiguió una valiosa victoria frente a Irlanda (0-1) en el partido de ida de la repesca que otorga uno de los billete para la cita mundialista de Sudáfrica 2010, tras imponerse a los irlandeses por la mínima en un disputado encuentro en el que se percibió una gran tensión por la importancia del choque.



El entrenador francés Raymond Domenech, muy discutido en los últimos tiempos, decidió alinear al jugador del Toulouse Gignac en detrimento de nuevo de Karim Benzema, que no disputó ni un minuto. Con Henry y Lass Diarra en el campo, Francia no dio la sensación, al menos durante el primer tiempo, de ser la selección favorita.



Su juego, muy criticado últimamente, se basó en colgar balones largos a los tres delanteros que Domenech puso en el campo a pesar de jugar en campo contrario, por lo que el equipo parecía partido. Los de Trapattoni, sin embargo, llevaron el peso del choque durante el primer tiempo y a punto estuvieron de adelantarse en el marcador tras una ocasión fallida de Lawrence a puerta vacía.

Afortunado gol de Anelka

Tras el paso por los vestuarios, Francia se hizo con el mando del encuentro. El balón comenzó a circular e Irlanda no tuvo otro remedio que retrasar sus filas, hasta que en el minuto 72 un disparo de Anelka desde fuera del área golpeó en Ledger y el esférico se coló en la portería defendida por Given, después de tocar en el palo.



Con el tanto, el encuentro se rompió y Francia gozó de una ocasión para dejar sentenciada la eliminatoria, incluso Irlanda pudo lograr empate aunque finalmente los franceses se llevaron el triunfo. La tensión existente se tradujo en una tángana al final del duelo entre varios jugadores de los dos equipos que no llegó a mayores.



La valiosa plaza para Sudáfrica 2010 se decidirá el miércoles en París, donde Francia se postula como la gran favorita para acudir al Mundial tras el sufrido triunfo de este sábado.