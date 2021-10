El internacional portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, de baja por una lesión en el tobillo derecho, ha afirmado en el estadio Santiago Bernabéu que siente ansiedad por volver a jugar porque es lo que más le gusta.

"Siento ansiedad (por reaparecer) porque jugar es lo que más me gusta. Ya he empezado a correr. Todo va muy bien. Estoy bastante recuperado. Estoy confiado en comenzar en breve a trabajar con el equipo. Jugar es lo que más me gusta hacer", dijo el portugués durante la presentación del acuerdo de patrocinio entre el Real Madrid y 'Saudi Telecom'.

“Yo nunca he hablado de una opreración“

Sobre un posible paso por el quirófano, Cristiano Ronaldo fue rotundo: "En la prensa se dice, pero yo nunca he hablado de operación. Estoy muy tranquilo. Me estoy recuperando bien y cada vez estoy mejor. Creo que la próxima semana comenzaré a entrenarme con el equipo".

A la pregunta de si le gustaría reaparecer en el Barcelona-Real madrid del día 29, el portugués dijo: "Hay partidos antes, ante el Racing y el Zúrich, que son muy importantes. Tenemos que ganar porque son dos partidos muy importantes. Poder jugar ante el Barcelona sería lo más grande. Claro que quiero estar en ese partido, pero quiero volver a jugar antes".

“No soy el salvador de nadie“

Cristiano Ronaldo pidió que no se le considere 'salvador' de nada: "Toda la gente habla de esto, pero he dicho varias veces que no soy el salvador de nadie, no soy el salvador de la patria. Soy un jugador que quiere ayudar a su equipo a ganar".

El internacional portugués también se refirió a la eliminación de su equipo a manos del Alcorcón en la Copa del rey: "Eso ya es pasado. Hemos perdido y tenemos que pensar en el presente. En el fútbol puede suceder cosas así. Hay que mirar hacia adelante".

“El fútbol es así, a veces hay sopresas“

"Tenemos dos competiciones más que ganar (Liga y Liga de Campeones) y en eso tenemos que tener nuestro empeño. Claro que queríamos seguir en la Copa del rey. pero el fútbol es así, y a veces da sorpresas. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora y seguir pensando en ganar la Liga y la Champions", agregó.

Sobre el partido de repesca para el Mundial 2010 que su selección juega el sábado contra Bosnia, el portugués dijo que tiene previsto presenciar el partido en Lisboa y vaticinó "un partido muy difícil" y dijo que todos en Portugal tienen "la esperanza de ganar".

Cristiano Ronaldo se encuentra en tratamiento de un esguince de tobillo, que se produjo el pasado 30 de septiembre, agravado el 10 de octubre durante el partido jugado por su selección ante Hungría, de clasificación para el Mundial de Sudáfrica.