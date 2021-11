Van Gaal estará en el Bayern por Navidad

Las esperanzas del Bayern Múnich de remontar su bajón se centran en la recuperación del ex madridista Arjen Robben, pese a que él admite no estar en plena forma, mientras que el mandamás del club, Franz Beckenbauer, dice que tendrán paciencia con su técnico, Louis Van Gaal, al menos hasta Navidad.

"Para mí es una situación difícil. No estoy en plena forma, sino que necesito más entrenamiento y tiempo", apuntó Robben, en declaraciones a la web del club, respecto a las esperanzas de recuperación tras la lesión en la rodilla sufrida el pasado octubre.

El extremo holandés se reincorporó al juego del Bayern en el minuto 45 del pasado partido de Liga de Campeones contra el Girondins de Burdeos, que acabó en derrota para los bávaros por 0-2 [Clasificación del Grupo A].

Añorando el rendimiento de las estrellas

El manager del Bayern, Uli Hoeness, considera que la intervención de Robben, pese a que no acabó en gol, mostró hasta qué punto es importante poder contar con ese jugador, puesto que cambió el ritmo del partido.

"Con Robben en el banquillo aún se puede mover algo", dijo Hoeness. "Sin Ribéry y Robben nos falta creatividad", admite asimismo Van Gaal.

La recuperación de Ribéry está aún en el aire, mientras que se cuenta con que Robben se incorpore parcialmente al juego.

Para Beckenbauer, Ribéry marca las diferencias. "El equipo tiene otra cara cuando juega. Es como si al Barcelona le quitas a Messi", dice, mientras que con Robben simplemente hay "algo más de juego".

“"Nuestra presidencia tendrá paciencia. Al menos hasta la pausa de invierno", apunta Beckenbauer“

El Kaiser del fútbol alemán dice, sin embargo, que la cúpula del Bayern tendrá "paciencia" con Van Gaal, incluso si no consigue puntuar en el próximo partido de la Bundesliga, contra el Schalke.

"Nuestra presidencia tendrá paciencia. Al menos hasta la pausa de invierno", apunta Beckenbauer, en declaraciones al programa de deportivo "Ran", de la cadena privada SAT1, donde es comentarista.

El propio técnico afirmó no temer por su puesto en el club bávaro pese a su derrota frente al Girondins, en la Liga de Campeones, y los flojos resultados en la Bundesliga. "No, no es tema para mí", respondió el técnico, ante las malas críticas recibidas en los medios y las descalificaciones en el ámbito futbolístico.